Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 22 December 2025 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 22 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 22 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 22 December 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 22 दिसंबर को सोमवार का दिन है। मूलांक 9 वालों को ऑफिस में कोई जरूरी फैसला लेना पड़ सकता है।

Dec 21, 2025 02:23 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Number Horoscope Numerology 22 December 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 22 दिसंबर 2025 को मंगलवार का दिन है। मूलांक 9 वालों को ऑफिस में कोई जरूरी फैसला लेना पड़ सकता है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 22 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा-

1 से 9 मूलांक वालों का 22 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 22 नवंबर के दिन लव लाइफ में मतभेदों को सुलझाएं। कार्यस्थल पर डिप्लोमेटिक रहें और नई भूमिकाएं निभाने की इच्छा दिखाएं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, जबकि आर्थिक रूप से आप सफल रहेंगे। पैसे बचाने के अवसरों की तलाश करें।

मूलांक-2: 22 नवंबर के दिन नो कहना ठीक है और जब जरूरत पड़े तो खुद को पहले रखें। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखें और पहचानें कि आपके लिए क्या बेस्ट है, भले ही कभी-कभी इसका मतलब दूसरों को निराश करना हो।

मूलांक-3: 22 नवंबर के दिन अपने खर्चों पर बारीकी से नजर डालें और देखें कि आप कहां बदलाव कर सकते हैं। अपने आस-पास की खुशी और सकारात्मकता को अपनाएं और जानें कि अच्छी चीजें नजदीक हैं। आप कई कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना और बाउन्ड्री बनाना आवश्यक है।

मूलांक-4: 22 नवंबर का दिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति और खुशी की प्राप्ति का प्रतीक है। चाहे यह किसी प्रोजेक्ट पर पॉजिटिव फीडबैक पाना हो या दूसरों द्वारा एक्सेप्ट किए जाने और जश्न मनाने की फीलिंग हो, संकेत एक शानदार हां की ओर इशारा कर रहे हैं।

मूलांक-5: 22 नवंबर के दिन अपनी खर्च करने की आदतों पर गौर करें। याद रखें, बचाया गया पैसा कमाया हुआ पैसा है, और संयम बरतने से, आप लंबे समय में अधिक वित्तीय सुरक्षा के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। दिन सकारात्मक न्यूज लेकर आया है।

मूलांक-6: 22 नवंबर के दिन आज का राशिफल आपको अनुकूल परिणाम की ओर इशारा कर रहा है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशों पर भरोसा रखें और आगे आने वाली संभावनाओं के लिए खुले रहें।

मूलांक-7: 22 नवंबर के दिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप संभाल नहीं सकते। कठिन परिस्थितियों से निपटने की अपनी क्षमता को अपनाएं। भरोसा रखें कि आपके रास्ते में जो भी आएगा, उससे निपटने के लिए आपके पास आपकी डिप्लोमेटिक सूझ-बूझ है।

मूलांक-8: 22 नवंबर के दिन खुद को सकारात्मक ऊर्जा का आनंद लेते हुए पा सकते हैं। राशिफल यह बताता है की चीजें बेहतर हो रही हैं, खासकर प्यार और रिश्तों के मामले में। इस बारे में डाउट होना नॉर्मल है कि आपके प्रयासों की तारीफ की जाएगी या नहीं।

मूलांक-9: 22 नवंबर के दिन खुद को चुनौतियों का सामना करते हुए पा सकते हैं। आज की यात्रा कठिन लग सकती है, याद रखें कि आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी प्रतिभा और स्किल्स ही काफी हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
