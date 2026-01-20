Hindustan Hindi News
Numerology, अंक राशिफल: 21 जनवरी को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 21 January 2026: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 21 जनवरी को बुधवार का दिन है। मूलांक 2 वालों आज अपने ऑफिस में अपना बेस्ट दें।

Jan 20, 2026 03:20 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिली
Number Horoscope Numerology 21 January 2026, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 21 जनवरी 2026 को बुधवार का दिन है। मूलांक 2 वालों आज अपने ऑफिस में अपना बेस्ट दें। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 21 जनवरी का दिन कैसा रहेगा-

21 जनवरी को 1-9 मूलांक वालों का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 21 जनवरी का दिन आपके लिए नॉर्मल साबित हो सकता है। सेल्फ लव पर ध्यान देना चाहिए। वर्कप्लेस पर आज कोई चुनौती मौजूद नहीं है। प्रेम संबंधी मामले समझदारी से सुलझाएं और पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं। आर्थिक रूप से आज आप समृद्ध हैं।

मूलांक-2: 21 जनवरी का दिन आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। लव के मामले में विवादों को निपटाने के लिए सही सोल्यूशन खोजें। अपने ऑफिस में अपना बेस्ट दें और प्रोडक्टिव बने रहें। धन को चालाकी से संभालने की जरूरत है।

मूलांक-3: 21 जनवरी का दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आज का दिन पैसों के मामलें में वृद्धि और करियर में उन्नति के अवसर प्रदान करता है। कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं।

मूलांक-4: 21 जनवरी का दिन आपके लिए शानदार साबित हो सकता है। व्यावसायिक चुनौतियों से मेहनत से निपटें आज। कोई वित्तीय समस्या नहीं रहेगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। लव के मामलें में आज दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनें।

मूलांक-5: 21 जनवरी का दिन आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। आज आपका स्वास्थ्य भी कोई तकलीफ नहीं देगा। आप आप क्रिएटिव फील कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला आप जानते हैं। अपने कार्यक्षेत्र में सफलता के प्रति आश्वस्त रहें।

मूलांक-6: 21 जनवरी का दिन आपके लिए बिजी साबित हो सकता है। प्रेम के मामले में रोमांटिक रहें। आज आपका प्रेम जीवन मजबूत और पेशेवर जीवन रचनात्मक रहेगा। आपकी करंट वित्तीय स्थिति स्मार्ट मौद्रिक निवेश योजनाओं की अनुमति देती है।

मूलांक-7: 21 जनवरी का दिन आपके लिए थोड़ा हलचल भरा साबित हो सकता है। साहस और उत्साह के साथ दिन का आनंद उठाएं। हेल्दी डाइट लें और स्ट्रेस को बाय-बाय कहें। याद रखें आप काम के प्रेशर को ऐसे संभालते हैं, जैसे कोई नहीं संभालता।

मूलांक-8: 21 जनवरी का दिन आपके लिए हैप्पी-हैप्पी साबित हो सकता है। लव लाइफ में एक दूसरे के बीच के मतभेद दूर करें। टास्क में भी उत्तम परिणाम दें। स्मार्ट निवेश करने के लिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य भी ठीक है।

मूलांक-9: 21 जनवरी का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव से भरपूर साबित हो सकता है। ये दिन चुनौतियों और अवसरों का मिश्रण लेकर आया है। आपका पॉजिटिव रवैया दिन को सफलता के साथ पार करने और व्यक्तिगत विकास के द्वार खोलने में महत्वपूर्ण होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

