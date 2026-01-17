Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों के लिए 18 जनवरी का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप: Number Horoscope Numerology 18 जनवरी 2025: मूलांक के आधार पर भी लोगों का भविष्य जाना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंकशास्त्र में मूलांक के आधार पर राशिफल का आंकलन किया जाता है। जानें आपके लिए 18 जनवरी का दिन कैसा जाने वाला है?

Number Horoscope Numerology 18 January 2026, अंक राशिफल: ज्योतिष शास्त्र में लोगों की राशि के अनुसार भविष्य का अनुमान लगाया जाता है। ठीक इसी तरह अंकशास्त्र में मूलांक की मदद से राशिफल का आंकलन किया जाता है। नीचे विस्तार से जानें कि मूलांक के आधार पर आपका कल यानी 18 जनवरी 2026 का दिन कैसा जाने वाला है?

1 से 9 मूलांक वालों का 18 जनवरी का दिन कैसा रहेगा? मूलांक 1: 18 जनवरी के दिन मूलांक 1 वाले जातक अपने आप में आत्मनिर्भर महसूस करने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपको लीड करने का मौका मिल सकता है। लोग आज आपकी बात को गौर से सुनेंगे। अपने कॉन्फिडेंस को ईगो में ना बदलने दें। आज के दिन अपने शब्दों में नरमी बनाकर रखें। आज अपनी सेहत का ध्यान रखें और बाहर का कुछ भी ना खाएं। हो सकता है कि सिरदर्द से आप परेशान रहें।

मूलांक 2: 18 जनवरी के दिन मूलांक 2 वाले जातक थोड़ा इमोशनल रह सकते हैं। किसी पुराने रिश्ते को लेकर कोई याद परेशान कर सकती है। कोशिश करें कि किसी भरोसेमंद इंसान से बात करते आप अपना मन हल्का कर लें। आज के दिन काम में शायद मन ना लगे। खुद को समय दें। आज फैसला लेते वक्त दिमाग की सुनें। अपनी नींद पूरी करें। खानपान का ध्यान रखें।

मूलांक 3: आज के दिन मूलांक 3 वालों को भाग्य का साथ मिलने वाला है। कोर्ट-कचहरी के केस में सफलता मिल सकती है। आज सीनियर्स का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। आज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही मान-सम्मान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा अब अपना रूटीन सेट करें।

मूलांक 4: आज आपका दिन थोड़ा असंतुलित रह सकता है। हो सकता है कि कोई प्लान अचानक से बदल जाए। किसी बात को लेकर आज भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। आज अपनी जिद को पीछे छोड़कर थोड़ा गो विद फ्लो की राह पर चलें। आज कोई नया विचार आपके मन में आ सकता है, जोकि भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। कोशिश करें कि आपको किसी भी तरह का तनाव ना हो।

मूलांक 5: 18 जनवरी के दिन मूलांक 5 वाले लोग काफी एक्टिव रहने वाले हैं। आज के दिन हुई मीटिंग या फिर कॉल से आपको लाभ ही मिलेगा। आज कोई पुराना अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। अपने खर्चे पर कंट्रोल रखें और बचत करने की कोशिश करें। रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल करें। साथ ही अपने डाइजेशन पर ध्यान दें।

मूलांक 6: आज आप इमोशनल रह सकते हैं। आज लव लाइफ में मिठास बढ़ने वाली है। कोई आपकी तारीफ कर सकता है, जिससे मन खुश रहेगा। क्रिएटिव काम में आज आपका बहुत मन लगने वाला है। आर्ट और फैशन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन सही जाने वाला है। बस इस बात का ध्यान रखें कि आपको अपनी उम्मीद नहीं बढ़ानी है। सेहत सही रहने वाली है।

मूलांक 7: आज आपका मन खुद के साथ समय बिताने का करेगा। आज आप किसी चीज को लेकर गहराई से सोचने वाले हैं। आज आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि शाम होते-होते आप काफी थका हुआ महसूस करेंगे। ये थकान मानसिक होगी। समय पर सोने की कोशिश करें।

मूलांक 8: 18 जनवरी के दिन मूलांक 8 वालों की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ सकती है। हो सकता है कि आपको लगे कि काम में देरी या रुकावट सी आ रही है। इस दौरान आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आपकी मेहनत रंग जरूर लेकर आएगी। सुबह मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए सही होगा।

मूलांक 9: आज आपकी एनर्जी का लेवल बहुत होगा। आज कोई पुराना मुद्दा सुलझ सकता है। अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करें। अपनी एनर्जी को आज सही दिशा में लगाने की कोशिश करें। आज चिड़चिड़ापन हो सकता है। अपना ख्याल रखें।