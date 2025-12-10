Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 11 December 2025 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 11 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप:

Number Horoscope Numerology 11 December 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 11 दिसंबर को गुरुवार का दिन है। मूलांक 5 वाले खर्च करने की क्षमता से अधिक कमाने की संभावना रखते हैं।

Dec 10, 2025 03:10 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope Numerology 11 December 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 11 दिसंबर 2025 को गुरुवार का दिन है। मूलांक 5 वाले खर्च करने की क्षमता से अधिक कमाने की संभावना रखते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 11 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा-

1 से 9 मूलांक वालों का 11 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1: 11 दिसंबर के दिन आप ऑफिस में छोटी-मोटी गलतियों को माफ करने के मूड में रहेंगे। आप कोई लग्जरी वस्तु खरीदने के लिए धन जुटाने में सक्षम होंगे। योग और ध्यान आपके लिए विशेष रुचि रख सकते हैं और अत्यधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं। किसी सेलिब्रिटी समारोह या उत्सव में भाग लेने की संभावना है और यह बहुत मजेदार साबित होगा।

मूलांक-2: 11 दिसंबर के दिन मेडिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े लोग वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें उन्हें पहचान मिलेगी। किसी दिलचस्प व्यक्ति के साथ यात्रा करना यात्रा को मनोरंजक बनाने का वादा करता है। कोई आपको हेल्दी रहने के लिए मोटिवेट कर सकता है।

मूलांक-3: 11 दिसंबर के दिन आज परिवार को क्वालिटी समय देने का संकेत दिया गया है। इससे प्रेमपूर्ण बंधन मजबूत होंगे। आपको दिन भर की योजनाओं के लिए किसी के साथ मीटिंग करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए व्यावसायिक यात्रा सबसे फलदायी साबित होने की संभावना है।

मूलांक-4: 11 दिसंबर के दिन आज नई जगहों का आनंद लेने का योग है। आपके पास उपयुक्त संपत्ति में निवेश करने के लिए पर्याप्त धन होगा। किसी बिजनेस के सकारात्मक परिणाम देने की संभावना है। नियमित व्यायाम और वर्कआउट आपकी फिटनेस में बदलाव लाने का वादा करते हैं।

मूलांक-5: 11 दिसंबर के दिन आप खर्च करने की क्षमता से अधिक कमाने की संभावना रखते हैं, इसलिए वित्तीय मोर्चे पर मजबूत बने रहने की उम्मीद करें। आपके शुभचिंतकों द्वारा आपके हितों की पूर्ति होने की संभावना है। मौसम के प्रति सावधानियां बरतकर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना संभव है।

मूलांक-6: 11 दिसंबर के दिन पारिवारिक मोर्चे पर आपको लाभ होने की संभावना है। आप में से कुछ लोग विदेश में आधिकारिक यात्रा की योजना बना रहे होंगे। जहां तक ​​पैसों का सवाल है तो आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर आवश्यक बदलाव लाने में पार्टनर सबसे अधिक सहयोगी रहेगा।

मूलांक-7: 11 दिसंबर के दिन फैमिली के साथ घूमने भी जाएं। पारिवारिक मोर्चे पर आपको किसी की मदद करनी पड़ेगी। आप में से कुछ लोगों के लिए संपत्ति पाने की संभावना ज्यादा है। वर्कप्लेस पर आपके पास अपनी क्षमता से अधिक काम होगा।

मूलांक-8: 11 दिसंबर के दिन आप वापस आकार में आने और कोई खेल या शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। रचनात्मक लोग कुछ नया शुरू कर सकते हैं और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर आपके विचार सकारात्मक परिणाम देने वाले हैं।

मूलांक-9: 11 दिसंबर के दिन आपका स्वास्थ्य आपको एनर्जेटिक फील करने और दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार पाएगा। अपने खर्चों पर फोकस करें और उन्हें कंट्रोल करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। अपनी पसंदीदा ट्रैवल किट संभाल कर रखें क्योंकि हो सकता है आप ट्रिप प्लान करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

