Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Number Horoscope Numerology 10 November 2025 Kal Ka Ank Rashifal by date of birth future Predictions
Numerology, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

Numerology, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप: Number Horoscope Numerology 10 November 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 10 नवंबर को रविवार का दिन है। मूलांक 5 वालों का दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है।

Sun, 9 Nov 2025 01:54 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Horoscope Numerology 10 November 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 10 नवंबर 2025 को सोमवार का दिन है। इस दिन मूलांक 5 वालों का दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1-9 मूलांक वालों का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

मूलांक-1

10 नवंबर के दिन डेडलाइन पर काम पूरा न करने से बॉस की फटकार खानी पड़ सकती है। खर्च के चलते आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ सकती है। दिन खत्म होने तक सफलता पाने की उम्मीद करें। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

ये भी पढ़ें:शनि की राशि में राहु का गोचर, 2026 से शुरू होगा इन 3 राशियों का बेहतरीन समय

मूलांक-2

10 नवंबर के दिन ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना ही बेहतर है। बेवजह की गॉसिप न करें। स्ट्रेस लेने से बचें और अपनी सोच पॉजिटिव रखें। करियर में अपनी जगह बनाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी।

मूलांक-3

10 नवंबर के दिन डायबिटिक लोगों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन काफी हलचल से भरपूर रहने वाला है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की न्यूज मिल सकती है। आज आपको अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए।

मूलांक-4

10 नवंबर के दिन किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होना संभव है। आप का दिन काफी पॉजिटिव रहने वाला है। करियर के मामले में कोई आवश्यक जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो आपके प्रमोशन का मार्ग खोल सकती है।

ये भी पढ़ें:11 नवंबर से रंग लाएगी इन राशियों की किस्मत, गुरु की वक्री चाल से होगा धन लाभ

मूलांक-5

10 नवंबर के दिन आपका दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है। सिंगल, कपल्स या हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मामला अपनी लव लाइफ में रोमांस जगाने के लिए आपको डेट पर जाना चाहिए। बॉडी को फिट रखें।

मूलांक-6

10 नवंबर के दिन आपका दिन काफी खास रहने वाला है। पैसों के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें।

मूलांक-7

10 नवंबर के दिन कोई गुड न्यूज मिल सकती है। फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। सिंगल लोगों की मुलाकात अपने क्रश से हो सकती है। आज आपको जंक फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 10-16 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

मूलांक-8

10 नवंबर का दिन बदलावो से भरपूर रहने वाला है। चाहे व्यापार, सेहत, नौकरी, धन, प्रेम, या हो सेहत का मेटर, आज कई अवसर मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों की जगह बदल सकती है। बाहर का खाना ज्यादा न खाएं।

मूलांक-9

10 नवंबर का आपका दिन शानदार रहने वाला है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छे रहने वाली है। समय रहते आप सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 9 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें आज का राशिफल
ये भी पढ़ें:मेष समेत 12 राशियों के लिए 9 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें लव राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Numerology Numerology Horoscope Ank Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने