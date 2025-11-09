Numerology, अंक राशिफल: 1-9 मूलांक वालों का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

संक्षेप: Number Horoscope Numerology 10 November 2025: जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। 10 नवंबर को रविवार का दिन है। मूलांक 5 वालों का दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है।

Horoscope Numerology 10 November 2025, अंक राशिफल: जिस तरह नाम के अनुसार राशियों के जरिए राशिफल का आंकलन किया जाता है, उसी तरह अंक ज्योतिष में जन्मतिथि के अनुसार, अंक राशिफल का आंकलन किया जाता है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि के जरिए भी आप दैनिक राशिफल जान सकते हैं। 10 नवंबर 2025 को सोमवार का दिन है। इस दिन मूलांक 5 वालों का दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है। अंक ज्योतिष के अनुसार जानें, मूलांक 1 से लेकर 9 तक का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा-

1-9 मूलांक वालों का 10 नवंबर का दिन कैसा रहेगा? मूलांक-1 10 नवंबर के दिन डेडलाइन पर काम पूरा न करने से बॉस की फटकार खानी पड़ सकती है। खर्च के चलते आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ सकती है। दिन खत्म होने तक सफलता पाने की उम्मीद करें। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

मूलांक-2 10 नवंबर के दिन ऑफिस की पॉलिटिक्स से दूर रहना ही बेहतर है। बेवजह की गॉसिप न करें। स्ट्रेस लेने से बचें और अपनी सोच पॉजिटिव रखें। करियर में अपनी जगह बनाने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी।

मूलांक-3 10 नवंबर के दिन डायबिटिक लोगों को अपनी डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। दिन काफी हलचल से भरपूर रहने वाला है। पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की न्यूज मिल सकती है। आज आपको अपनी मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखना चाहिए।

मूलांक-4 10 नवंबर के दिन किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होना संभव है। आप का दिन काफी पॉजिटिव रहने वाला है। करियर के मामले में कोई आवश्यक जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, जो आपके प्रमोशन का मार्ग खोल सकती है।

मूलांक-5 10 नवंबर के दिन आपका दिन काफी रोमांटिक रहने वाला है। सिंगल, कपल्स या हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का मामला अपनी लव लाइफ में रोमांस जगाने के लिए आपको डेट पर जाना चाहिए। बॉडी को फिट रखें।

मूलांक-6 10 नवंबर के दिन आपका दिन काफी खास रहने वाला है। पैसों के मामले में भाग्य आपका साथ देगा। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। काम के सिलसिले में विदेश की यात्रा करनी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग सेहत के मामले में लापरवाही न बरतें।

मूलांक-7 10 नवंबर के दिन कोई गुड न्यूज मिल सकती है। फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल में रखना चाहिए। सिंगल लोगों की मुलाकात अपने क्रश से हो सकती है। आज आपको जंक फूड्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

मूलांक-8 10 नवंबर का दिन बदलावो से भरपूर रहने वाला है। चाहे व्यापार, सेहत, नौकरी, धन, प्रेम, या हो सेहत का मेटर, आज कई अवसर मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी वालों की जगह बदल सकती है। बाहर का खाना ज्यादा न खाएं।

मूलांक-9 10 नवंबर का आपका दिन शानदार रहने वाला है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी अच्छे रहने वाली है। समय रहते आप सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेंगे। स्वास्थ्य संबंधित कोई भी प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी।