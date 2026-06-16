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16 जून का अंक राशिफल: आज मूलांक 1 वालों के लिए दिखावे में लिया गया फैसला इस चीज पर डालेगा प्रभाव

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान
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Numerology 1 predictions for 16 June 2026: आज सूर्य के प्रभाव से आपके खर्च बढ़ सकते हैं। दिखावे में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लें, वरना आपके बजट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जानें 16 जून 2026 का दिन मूलांक 1 वालों के लिए कैसा रहेगा।

16 जून का अंक राशिफल: आज मूलांक 1 वालों के लिए दिखावे में लिया गया फैसला इस चीज पर डालेगा प्रभाव

Numerology 1 Prediction 16 June 2026: अंक 1 (किसी भी महीने की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 है)। मन में अपनी बात साफ रखने और तुरंत कह देने की तीव्र इच्छा रह सकती है। 16 जून 2026 का मूलांक 7 भीतर सोच को गहरा बनाता है, जबकि भाग्यांक 5 भागदौड़, फोन, मीटिंग और कई छोटे काम एक साथ बढ़ा सकता है। ऐसे में सूर्य का प्रभाव आपको आगे आकर राय देने की हिम्मत देगा, पर बात रखने का तरीका बहुत मायने रखेगा। बाजार या दुकान के काम में दाम, माल, ऑर्डर या पेमेंट को लेकर फैसला लेना पड़ सकता है। जो कहना है, उसे पहले दो बिंदुओं में तय कर लें। इससे बात असरदार भी रहेगी और बेवजह की बहस भी कम होगी।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में आपकी साफगोई अच्छी भी लगेगी और थोड़ी तेज भी पड़ सकती है। सूर्य का स्वभाव नेतृत्व का है, इसलिए आप बात संभालना चाहेंगे, लेकिन हर मुद्दे का आखिरी फैसला खुद देने की आदत दूरी बढ़ा सकती है। अगर मन में कोई शिकायत है तो उसे आरोप की तरह नहीं, जरूरत की तरह रखें। पार्टनर या घर के किसी सदस्य से फोन पर लंबी चर्चा हो सकती है। पहले उनकी बात पूरी सुनें, फिर अपना पक्ष रखें। इससे गलतफहमी कम होगी और सम्मान बना रहेगा।

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शिक्षा और करियर

कामकाज के मोर्चे पर दिन तेज रफ्तार वाला रह सकता है। मेल, कॉल, कागज, मीटिंग या लगातार फॉलो अप में समय जाएगा। मूलांक 7 आपको किसी बात की तह तक जाने को कहेगा, जबकि भाग्यांक 5 जल्दी जवाब देने का दबाव बना सकता है। ऐसे में सूर्य की ऊर्जा का सही उपयोग यही है कि आप स्पष्ट निर्णय लें, पर हर सूचना जांचकर। छात्रों के लिए प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या शिक्षक से सीधी बात के योग बन सकते हैं। बिजनेस में बाजार या दुकान से जुड़ा हिसाब, सप्लायर से बात, रेट तय करना या स्टॉक चेक करना बेहतर रहेगा। काम लिखित में रखने से उलझन घटेगी।

धन और वित्त

पैसों के मामले में छोटे छोटे लेनदेन बढ़ सकते हैं। किसी खरीद, बुकिंग, ऑर्डर या बिल पर तुरंत हां कहने से पहले पूरी शर्त देख लें। भाग्यांक 5 चलते फिरते खर्च बढ़ाता है, इसलिए नकद और ऑनलाइन दोनों भुगतान का हिसाब अलग रखें। सूर्य आपको बड़ा सोचने की प्रेरणा देता है, लेकिन दिखावे में लिया गया फैसला बजट पर दबाव डाल सकता है। दुकान या बाजार से जुड़ा काम हो तो रेट की दो जगह से पुष्टि करना ठीक रहेगा।

स्वास्थ्य और कल्याण

मानसिक बेचैनी और जल्दी प्रतिक्रिया देने की प्रवृत्ति शरीर पर भी असर डाल सकती है। सिर भारी लगना, आंखों में थकान या कंधों में जकड़न महसूस हो तो बीच बीच में तीन मिनट का ठहराव लें। फोन कॉल या मीटिंग से पहले दो गहरी सांसें लें। धूप में थोड़ी देर टहलना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य प्रधान अंक को खुला प्रकाश संतुलित करता है।

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शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल, नारंगी, पीला, सुनहरा

शुभ दिशा: पूर्व

सावधानी: अधूरी जानकारी पर राय न दें। बाजार या दुकान के काम में जल्द बोलकर रेट फाइनल न करें। फोन या मैसेज का जवाब बिना पढ़े आगे न बढ़ाएं।

आज की सलाह: बोलने से पहले बात को दो साफ वाक्यों में बांध लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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