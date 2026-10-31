नवंबर आपके लिए लकी है या बढ़ेंगी मुश्किलें? पंडित जी से जानें 12 राशियों का हाल
November Monthly Horoscope 2026 : नवंबर का महीना कुछ राशियों के लिए मुश्किलें लेकर आने वाला है तो वहीं कुछ के लिए चीजें अच्छी रहने वाली हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानें अपना नवंबर राशिफल।
नवंबर के महीने में ग्रहों की बदलती चाल का असर कई राशियों पर पड़ेगा। इस महीने सूर्य से लेकर मंगल और शुक्र की चाल से जुड़े कई बदलाव होने वाले हैं। किसी के लिए इनकम के नए रास्ते खुलते दिखेंगे। कतो वहीं किसी को नौकरी में अच्छी न्यूज मिल सकती है। रिश्ते से लेकर बिजनेस में हर एक राशि को अलग-अलग एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी से समझते हैं कि आखिर नवंबर का महीना किन राशियों के लिए लकी होगा और किनके लिए इस महीने में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं?
नवंबर में इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ
पंडित जी के अनुसार नवंबर का महीना 5 राशियों के लिए राहत भरा होगा। सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों के लिए ये महीना पॉजिटिव रहने वाला है। सिंह राशि को अपना टैलेंट दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। बिजनेस में लाभ होगा। रिश्ते भी मजबूत होंगे। कन्या राशि को अपने काम से पहचान मिलेगी। वहीं सरकारी कामों में राहत मिलेगी। तुला राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत अच्छी होगी। मेहनत रंग लाएगी। मकर राशि के इनकम के सोर्स बढ़ सकते हैं। पुराने अटके पैसे मिल सकते हैं। कुंभ राशि वालों की लंबी उलझन दूर होगी। काम में सराहना मिलेगी।
कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए कैसा होगा नवंबर का महीना?
इन तीनों राशियों के लिए नवंबर का महीना थोड़ा चैलेंजिंग होगा। कर्क राशि वाले कोशिश करें कि नवंबर में घर की शांति भंग ना हो। छोटी-छोटी बात बड़ी बन सकती है। ऐसे में रिश्तों में तनाव आ सकता है। पैसों से जुड़े फैसले बहुत ही ज्यादा सोच-समझकर लें। वृश्चिक राशि वालों को ऑफिस में जिम्मेदारी गंभीरता से पूरी करनी पड़ेगी। काम में लेट लतीफ होने से दिक्कत हो सकती है। वहीं मीन राशि के जातकों को अपना रूटीन सुधारना होगा। काम का ज्यादा बोझ चीजें बिगाड़ सकता है। पैसों का लेनदेन करने से बचें।
मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा?
इन तीनों राशियों के लिए नवंबर का महीना नए-नए एक्सपीरियंस ला सकता है। मेष राशि वालों को अपनी प्रियॉरिटी तय करनी होगी। वहीं जिन चीजों की जरूरत नहीं है उन पर समय जाया ना करें। वृषभ राशि वाले अगर कहीं बड़ा अमाउंट लगा रहे हैं तो सोच-समझकर ही फैसला लेना चाहिए। पर्सनल लाइफ में बातचीत क्लियर रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। वहीं मिथुन राशि वालों को कोई नया मौका मिल सकता है। अपनी एनर्जी सही दिशा में लगाएं।
धनु राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा?
धनु राशि वालों को अब अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए अब थोड़ा गंभीर रहना होगा। करियर में अगर कोई मुकाम हासिल करना है तो उसके लिए लगातार मेहनत करनी होगी। अगर कोई काम तयशुदा समय पर ना हो तो परेशान ना हो। बजाय इसके आप अपनी प्लानिंग थोड़ी बदलकर देखें। पर्सनल लाइफ में हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें। दूसरों की सलाह पर भी गौर करें। कुल मिलाकर नवंबर का महीना कुछ के लिए ग्रोथ लेकर आएगा तो वहीं कुछ को थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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