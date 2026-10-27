नवंबर में 3 राशियों पर संकट, ग्रहों के फेरबदल से बढ़ेंगी मुश्किलें
November Masik Unlucky Zodiac Rashifal 2026 : नवंबर के महीने में सूर्य, मंगल और शुक्र ग्रह की चाल में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पंडित जी से जानें इस महीने में किन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है?
November Monthly Rashifal 2026 Zodiac Signs Alert : नवंबर का महीना हर एक राशि के लिए काफी अहम रहने वाला है। इस महीने में ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का असर हर एक राशि पर पड़ने वाला है। नवंबर में सूर्य, मंगल और शुक्र की चाल में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके चलते कुछ लोगों के लिए ये महीना बहुत ही लकी साबित होगा तो वहीं कुछ को अपने करियर, हेल्थ और पैसों से जुड़े मामलों में सावधान रहना होगा।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि वालों को नवंबर में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में सतर्क रहने में ही भलाई होगी। तो आइए पंडित जी से जानते हैं कि इन तीनों राशियों की जिंदगी में नए महीने में क्या-क्या बदलाव देखने को मिलेंगे और इन्हें किन चीजों के लिए सावधान रहना है?
कर्क राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा?
कर्क चंद्रमा की राशि है। पंडित जी के अनुसार नवंबर का महीना इस राशि के जातकों के लिए बहुत ही उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। घर में छोटी-छोटी बात पर कलह की स्थिति बन सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि परिवार के लोगों के साथ बात करते हुए अपने शब्दों पर ध्यान दें। गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। कई बार गुस्से में कही गई बात से रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं। वहीं अगर इस बीच घर, जमीन या फिर वाहन खरीदने की प्लानिंग है तो कुछ रुकावटें आ सकती हैं। हो सकता है कि किसी काम में देरी हो और ऐसे में मन खराब होगा। पैसों से जुड़े मामले में सोच-समझकर ही फैसला लेना होगा। अचानक से धन हानि होने के संकेत हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचना होगा।
वृश्चिक राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा?
इस राशि के जातकों को नवंबर के महीने में नौकरी से जुड़े मामलों में थोड़ा बचकर रहना होगा। सरकारी तंत्र से जुड़ा कोई काम अटकने की संभावना है। हो सकता है कि किसी काम को पूरा करने के लिए डबल मेहनत की जरूरत पड़े। नवंबर में जरूरी कागजात संभालकर रखें। नौकरीपेशा लोग अपने सीनियर्स के साथ सही तालमेल बनाकर चलें। सीनियर्स के गुस्से का शिकार हो सकते हैं। किसी भी जिम्मेदारी को हल्के में ना लें और अपना काम पूरी ईमानदारी से करें। कोशिश करें कि आपके सारे काम समय पर पूरे हो जाएं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा। अगर कोई दिक्कत है तो नजरअंदाज करना सही नहीं है। डॉक्टर की सलाह लें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस लेकर चलें।
मीन राशि के लिए नवंबर का महीना कैसा होगा?
मीन राशि वालों को नवंबर के महीने में अपनी सेहत को प्रियॉरिटि पर रखना होगा। अगर थकान और कमजोरी हो तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। सही रूटीन फॉलो करें। काम का प्रेशर अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा ना लें। पैसों के मामले में सावधानी रखनी होगी। किसी भी काम को पूरा करने से पहले हर तरह से जांच जरूर करें। किसी भी मामले और फैसले में जल्दबाजी से बचना होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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