Rashifal: नवंबर माह के शुरुआती 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे? पढ़ें ज्योतिर्विद की भविष्यवाणी

1-15 November horoscope: नवंबर महीने के शुरुआती 15 दिनों में कई बड़े और महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा। जानें ग्रहों की स्थिति में होने वाला बदलाव आपकी राशि पर क्या प्रभाव डालेगा।

मेष राशि: मेष राशि वालों के लिए मंगल नीच के रहने वाले हैं। इस समय आप जिन कार्यों को करना चाहेंगे, उसमें मन चाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। जिससे क्रोध का शिकार हो सकते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर काबू रखें। बाकी आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। धन की स्थिति में सुधार होगा। पार्टनरशिप से लाभ होगा। अटके धन की वापसी के संकेत हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी। अपनी बुद्धि के बल पर आगे बढ़ेंगे। वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें।

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर महीने के शुरुआती 15 दिन उतार-चढ़ाव भरे रहेंगे। कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। वक्री बुध के कारण कोई पुराना विवाद सामने आ सकता है। अपने कार्यों पर ध्यान दें। पराक्रम बढ़ा रहेगा। जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ तालमेल बना रखें। खर्च में वृद्धि के संकेत हैं, हालांकि धन का आगमन होता रहेगा।

मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों को इस दौरान आपके काम होते रहेंगे और पुराने अटके काम भी संपन्न होंगे। धन लाभ भी होगा। मंगल नीच के होने के कारण आपको अपनी वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता होगी। कार्यों में सफलता पाने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। लाभ में भी वृद्धि के संकेत हैं। घर की स्थिति ठीक ठाक कही जाएगी।

कर्क राशि: कर्क राशि के लिए यह 15 दिन शारीरिक तौर पर कष्टकारी साबित हो सकते हैं। सिरदर्द की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। सूर्य के प्रभाव से आपको धन संबंधी मामलों में परेशानी हो सकती है। हालांकि गुरु के प्रभाव से समस्याएं थोड़ी कम रहेंगी। परिवार से जुड़े मामलों में क्रोध से बचें। भूतकाल से जुड़े कोई वादे पूरा करने का सही समय रहेगा। क्रिएटिव कार्यों से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय रहेगा। पार्टनरशिप में लाभ होगा।

सिंह राशि: सिंह राशि वालों के लिए मंगल नीच के 12वें भाव में विराजमान हैं। इस समय आपको घर से दूर जाने के संयोग बन रहे हैं। यात्रा पर जा सकते हैं, हालांकि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। खर्च में वृद्धि हो सकती है। इस समय आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं। शनि की कृपा से आप अपने लक्ष्यों का पाने में सफल रहेंगे। वक्री शुक्र के कारण कामकाज में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। गुरु का साथ मिलने से भाग्य का साथ प्राप्त होगा।

कन्या राशि: कन्या राशि के लिए मंगल नीच के होकर 11वें भाव में विराजमान हैं। 11वां भाव लाभ का स्थान है। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। हालांकि वक्री शनि के कारण आपको सेहत से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनरशिप में दिक्कतें आ सकती हैं। आय भाव में मंगल होने से संभावनाएं अच्छी रहेंगी। इस समय किसी भी तरह की कोई बड़ी परेशानी सामने नहीं आएंगी।

तुला राशि: तुला राशि के लिए नवंबर महीने के शुरुआती 15 दिन अच्छे रहेंगे। इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य आपकी राशि में ही विराजमान हैं, इसलिए आपको अपनी छवि का ध्यान रखना होगा। धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। किसी अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। पराक्रम से लाभ होगा। भाई-बहन का साथ मिलेगा। वक्री शनि के कारण आपको व्यापारिक तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता होगी।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि वालों के पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ पाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। धन का आगमन होगा। हालांकि खर्च की अधिकता रह सकती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। नौकरी चाकरी की स्थिति में सुधार होगा। पार्टनरशिप में खर्च करना पड़ सकता है। यात्राएं करनी पड़ सकती हैं।

धनु राशि: धनु राशि वालों को परिवार से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन का आगमन होगा लेकिन खर्च भी बढ़े रहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस समय सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए समय अनुकूल रहने वाला है। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें।

मकर राशि: मकर राशि के स्वामी शनि हैं। शनि के प्रभाव से आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा और आप कार्यों में सफलता पाएंगे। आपकी धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी। व्यापारिक तौर पर परेशानी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें। परिवार से जुड़े मामलों को धैर्य के साथ हल करें। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। अचानक धन का आगमन हो सकता है। लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अच्छा समय रहने वाला है। उच्चाधिकारियों के साथ वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें, वरना आपकी छवि प्रभावित हो सकती है।

कुंभ राशि: कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं। शनि वक्री होकर दूसरे भाव में विराजमान हैं। राहु भी इसी राशि में हैं। परिवार सुखों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। धन की स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेंगे। पार्टनरशिप में लाभ होंगे। पराक्रम का साथ मिलेगा। सेहत से जुड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। रक्तचाप थोड़ा बढ़ा रह सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। पार्टनरशिप में ध्यान देना होगा। वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें।

मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी। कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। यात्राएं लाभकारी सिद्ध होंगी। जल्दबाजी में किसी भी तरह का कोई फैसला नहीं लें। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। पार्टनरशिप पर खास नजर रखनी होगी। मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलेंगे, जिससे मानसिक तौर पर राहत महसूस करेंगे। आय में वृद्धि के संकेत हैं।