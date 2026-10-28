November Born People: नवंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? जानें सीक्रेट
November Born People : क्या आपका जन्म नवंबर में हुआ है? या फिर आपके किसी दोस्त का जन्म इस महीने में हुआ है? यहां जानें नवंबर में जन्मे लोगों की खास बातें और उनसे जुड़े कुछ सीक्रेट।
November born people personality November me Janme log : नवंबर में अगर आपका और आपके किसी जानने वाले का जन्म हुआ है? तब ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा कि नवंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं? नवंबर का महीना अपने आप में खास होता है और ये साल का 11वां महीना है। वैदिक ज्योतिष और अंकशास्त्र में माना जाता है कि इस महीने में जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी बाकियों की तुलना में काफी अलग होती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इनमें क्या-क्या खूबियां होती हैं और इन्हें किस चीज पर काम करने की जरूरत ज्यादा है?
नवंबर में जन्मे लोगों की राशि
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस महीने में जन्म लोग वृश्चिक राशि और धनु राशि के होते हैं। जिन लोगों का जन्म 1 से 21 नवंबर के बीच होता है उनकी राशि वृश्चिक (Scorpio) होती है। वहीं 22 से लेकर 30 नवंबर में जिनका जन्म होता है वो धनु राशि (Sagittarius) के होते हैं।
मंगल और गुरु की एनर्जी होती है साथ
ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से वृश्चिक राशि के ग्रह स्वामी मंगल हैं। मंगल की एनर्जी के चलते ये लोग काफी हिम्मती और एनर्जेटिक होते हैं। वहीं अगर ये कोई भी काम अपने हाथ में ले लेते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते हैं। बात की जाए धनु राशि वालों की तो इनके ग्रह स्वामी गुरु यानी जूपिटर हैं। गुरु के नाते इस राशि के लोग बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और हमेशा नई चीजों को सीखने के लिए आगे रहते हैं।
नवंबर में जन्मे लोग कैसे होते हैं?
1. नहीं बताते हैं मन की बात
नवंबर में जिन लोगों का जन्म होता है वो अक्सर अपनी बातों को किसी से भी खुलकर शेयर नहीं कर पाते हैं। ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। जब किसी पर इनका भरोसा बन जाता है तो फिर इन्हें घुलने-मिलने में समय नहीं लगता है। इनके सबसे खास लोग भी ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि इनके मन में क्या-क्या चीजें चल रही हैं।
2. दिल से निभाते हैं सारे रिश्ते
नवंबर में जन्मे लोगों की सबसे खास बात ये है कि जब ये दिल से किसी को अपना मान लेते हैं तो फिर पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हैं। इन लोगों को दिखावा बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है और ऐसे लोगों से ये दो कोस दूर ही रहते हैं। अगर कोई इनका भरोसा तोड़ता है तो फिर ये उनसे दूरी बना लेते हैं।
3. जिद करने की होती है आदत
बस इन लोगों में एक चीज की कमी है कि ये अगर अपनी बात पर अड़ जाए तो सामने वाली की सुनते भी नहीं है। इन्हें लगता है कि बस ये सही है और बाकी लोग गलत। कई दफा छोटी छोटी बात पर ओवरथिंक भी करते हैं। बस इन्हें कुछ चीजों में दूसरों को भी अपनी बात सामने रखने का मौका देना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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