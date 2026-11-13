नवंबर के आखिरी 15 दिनों में चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, धन और करियर में मिलेंगे बड़े मौके
नवंबर 2026 के बचे हुए दिन मिथुन, तुला, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए अच्छे रह सकते हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इन पांच राशियों के जातकों को नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है।
November 2026 Rashifal: नवंबर के बचे हुए दिन कुछ राशि वालों के लिए खास हो सकते हैं। नौकरी में चल रही परेशानियां कम होने से लेकर कारोबार में नए अवसर मिलने तक, कई मामलों में अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जिन लोगों को लंबे समय से किसी काम में सफलता नहीं मिल रही थी, उन्हें भी महीने के आखिरी दिनों में राहत मिल सकती है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक, इस दौरान पांच राशियों के जातकों को धन और करियर से जुड़े मामलों में फायदा मिलने की संभावना है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों को कामकाज में अपनी बात रखने का अच्छा मौका मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। जो लोग दूसरी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें कहीं से अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबार में भी नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। पैसों के मामले में फिलहाल कोई बड़ा जोखिम लेने से बचें।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए महीने के बाकी दिन आर्थिक मामलों में अच्छे रह सकते हैं। नौकरी में आपकी मेहनत का असर दिखाई दे सकता है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापारियों को भी फायदा होने की उम्मीद है। किसी पुराने परिचित के जरिए काम आगे बढ़ सकता है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों को उन कामों में राहत मिल सकती है, जिन्हें लेकर वे काफी समय से परेशान थे। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर भी कुछ अच्छे फैसले ले सकते हैं। हालांकि, खर्चों पर नजर रखना जरूरी होगा। किसी के कहने पर जल्दबाजी में निवेश न करें।
मकर राशि
मकर राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से महीने का आखिरी हिस्सा अहम रह सकता है। नौकरी में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इसका फायदा आगे चलकर मिल सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को कोई नया काम मिल सकता है। आमदनी बढ़ाने की कोशिशों को भी गति मिल सकती है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। व्यापार में कोई नई योजना शुरू करने का विचार सफल हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। परिवार में भी किसी अच्छी खबर से खुशी मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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राशिफल (डेली एवं वीकली)
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वास्तु शास्त्र
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