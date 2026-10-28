नवंबर में 5 मूलांकों पर किस्मत मेहरबान, मिलेगा चौतरफा लाभ
November Numerology Prediction : नवंबर का महीना 5 मूलांकों के लिए खास साबित होगा। जानें इस महीने में किन तारीखों में जन्मे लोगों को राहत मिलने वाली है?
November Numerology Prediction Lucky Mulank : नवंबर का महीना कुछ मूलांकों के लिए बेहद ही खास साबित होगा। अंकशास्त्र प्रीडिक्शन के अनुसार इस महीने में किसी के लिए पैसों की दिक्कत खत्म हो सकती है। तो वहीं कुछ के लिए रिश्तों में सुधार होने के संकेत हैं। कुल मिलाकर नए महीने में कुछ मूलांकों पर किस्मत पूरी तरह से मेहरबान होने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि नवंबर में किन 5 मूलांकों को चौतरफा लाभ मिलने वाला है?
नवंबर में इन 5 मूलांकों को मिलेगा चौतरफा लाभ-
मूलांक 1 नवंबर राशिफल
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 1 होता है। इस महीने जन्मे लोगों को नवंबर में अच्छे मौके मिल सकते हैं। नौकरी में सीनियर्स आपकी मेहनत देखकर खुश होंगे और इस दौरान कोई नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना होगी। बस ग्रोथ के लिए दूसरों की राय भी सुनें। इससे आपको ही फायदा होगाय़
मूलांक 2 नवंबर राशिफल
2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे लोग मूलांक 2 वाले होते हैं। रिश्ते के लिहाज से नवंबर का महीना मूलांक 2 वालों के लिए अहम होगा। अगर किसी के साथ लड़ाई हुई है तो बातचीत से मामला सुलझ सकता है। पैसों के मामले में इमोशनल होकर कोई भी फैसला ना लें। इस महीने बस अपना हिसाब किताब क्लियर रखें।
मूलांक 4 नवंबर राशिफल
जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या फिर 31 तारीख को होता है उनका मूलांक 4 होता है। मूलांक 4 का ग्रह स्वामी राहु है। इस मूलांक के लोगों के लिए नवंबर कई मायनों में खास होगा। जो भी उलझन अब तक परेशान करती आई है उसका रास्ता मिल जाएगा। जो लोग लंबे टाइम से नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें कहीं से ऑफर मिल सकता है। बस बिना सोचे समझे किसी भी तरह का रिस्क ना लें।
मूलांक 6 नवंबर राशिफल
किसी भी महीने की 6, 15 या फिर 24 तारीख को जन्मे लोगों का कनेक्शन शुक्र ग्रह से है। शुक्र की वजह से मूलांक 6 वालों के लिए नवंबर यादगार बन सकता है। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। घर में खुशियों का माहौल होगा। किसी काम में अगर बाधाएं आई हैं तो वो सॉल्व होंगी। आर्थिक मामले में कुछ राहत मिल सकता है। बस खर्चे के वक्त अपने बजट का ध्यान पूरी तरह से रखें।
मूलांक 7 नवंबर राशिफल
7, 16 या फिर 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए भी नवंबर का महीना लकी होगा। करियर से जुड़ी चीजों में अच्छी न्यूज मिल सकती है। नौकरी कर रहे लोगों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। केतु की एनर्जी से मूलांक 7 वालों को अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। बस जल्दबाजी में पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला ना लें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र