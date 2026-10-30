नवंबर में इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, नौकरी में तरक्की से कारोबार में मुनाफे तक बनेंगे लाभ के योग
नवंबर 2026 का महीना मेष, वृषभ, सिंह, तुला और धनु राशि वालों के लिए शुभ रह सकता है। इन राशियों के जातकों को नौकरी में तरक्की, प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नए सौदे और विस्तार से लाभ होने के योग हैं।
नवंबर की शुरुआत के साथ ही कई राशि वालों की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं। इस महीने ग्रहों की बदलती चाल कुछ राशियों के लिए खास रहने वाली है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलने से लेकर कारोबार में फायदा होने तक, कई मोर्चों पर अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जिन लोगों को लंबे समय से किसी अच्छी खबर का इंतजार है, उन्हें इस महीने राहत मिल सकती है।
आइए जानते हैं, किन राशियों के लिए शुभ रहेगा नवंबर
मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए नवंबर करियर में आगे बढ़ने का मौका लेकर आ सकता है। नौकरी में आपके काम को पहचान मिल सकती है। नई जिम्मेदारी मिलने के साथ पद और प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी के योग हैं। कारोबार करने वालों को किसी नए सौदे से फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। परिवार में सुखद माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में भी अच्छा समय बिताने के मौके मिलेंगे।
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर का महीना धन के लिहाज से अच्छा रह सकता है। रुके हुए पैसों की वापसी हो सकती है। कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों को नई नौकरी का अवसर भी मिल सकता है। परिवार में मांगलिक कार्यों की योजना बन सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए नवंबर में भाग्य का साथ मिलने के योग हैं। गुरु आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। इसका सकारात्मक असर आपके आत्मविश्वास और फैसले लेने की क्षमता पर पड़ सकता है। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। कारोबारियों को नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए नवंबर कई अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि की बात आगे बढ़ सकती है। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे। इन संपर्कों से भविष्य में अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी।
धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए नवंबर तरक्की के लिहाज से खास रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। विदेश से जुड़े काम करने वालों को लाभ होने के योग हैं। कारोबार में कोई नई योजना सफल हो सकती है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर में सुख-शांति रहेगी। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में भी खुशियां दस्तक दे सकती हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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व्यक्तिगत रुचियां
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