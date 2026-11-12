4 दिन में 4 ग्रहों की बदलेगी चाल, इन राशियों का बदलेगा भाग्य, धन लाभ से तरक्की के बनेंगे योग
November 2026 Grah Gochar: नवंबर 2026 में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 12 नवंबर को मंगल सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 13 नवंबर को बुध और 14 नवंबर को शुक्र मार्गी होंगे। वहीं, 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे।
November 2026 Grah Gochar: नवंबर का महीना ज्योतिष के लिहाज से काफी खास रहने वाला है। अगले चार दिनों में चार बड़े ग्रहों की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य की स्थिति में होने वाला यह परिवर्तन सभी 12 राशियों को प्रभावित करेगा। ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कुछ राशि वालों के लिए यह समय काफी शुभ रह सकता है। नौकरी में तरक्की, कारोबार में लाभ और आर्थिक स्थिति में सुधार के योग बन सकते हैं। खास बात यह है कि बुध और शुक्र अपनी वक्री चाल समाप्त कर मार्गी होंगे। वहीं मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य भी नई राशि में प्रवेश करेंगे। ग्रहों की इन बदलती चालों से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।
कब-कब बदलेगी ग्रहों की चाल?
12 नवंबर को मंगल गोचर: मंगल 12 नवंबर को रात करीब 8:18 बजे कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन साहस, ऊर्जा और कार्यक्षमता से जुड़ा माना जाता है। इस दौरान कुछ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं।
13 नवंबर को बुध मार्गी: बुध 13 नवंबर की रात करीब 9:24 बजे तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे। बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और संचार का कारक ग्रह माना जाता है। बुध की सीधी चाल से रुके हुए कामों में गति आने और व्यापारिक मामलों में सुधार होने की उम्मीद की जा सकती है।
14 नवंबर को शुक्र मार्गी: शुक्र 14 नवंबर की सुबह करीब 6 बजे कन्या राशि में मार्गी होंगे। शुक्र को सुख-सुविधा, प्रेम, वैवाहिक जीवन और धन-वैभव का कारक माना जाता है। शुक्र की चाल बदलने से प्रेम संबंधों में मधुरता और सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के योग बन सकते हैं।
16 नवंबर को सूर्य गोचर: सूर्य 16 नवंबर की शाम करीब 7:43 बजे तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। सूर्य के इस गोचर से कुछ राशि वालों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।
इन राशियों के लिए शुभ रह सकता है समय
मिथुन राशि: मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों की बदलती चाल अच्छी खबर ला सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। नौकरी में नए अवसर मिलने के योग हैं। कारोबार से जुड़े लोगों को भी लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
तुला राशि: तुला राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। बुध और शुक्र की चाल में परिवर्तन से कामकाज में आ रही परेशानियां कम हो सकती हैं। आर्थिक मामलों में राहत मिलने की उम्मीद है। प्रेम जीवन में भी अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
कन्या राशि: कन्या राशि वालों को इस अवधि में भाग्य का साथ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार में नई संभावनाएं बन सकती हैं। पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। धन से जुड़े फैसलों में फायदा हो सकता है।
मकर राशि: मकर राशि वालों के लिए आने वाले दिन करियर के लिहाज से अच्छे रह सकते हैं। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के मौके मिलेंगे।
कुंभ राशि: कुंभ राशि वालों के लिए यह समय कई मामलों में राहत देने वाला हो सकता है। लंबे समय से अटके काम पूरे होने की उम्मीद है। आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी में अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी खुशियां बनी रह सकती हैं।
मीन राशि: मीन राशि वालों के लिए ग्रहों की बदलती चाल शुभ परिणाम दे सकती है। भाग्य का साथ मिलने से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में लाभ और नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि