नवंबर का महीना इन 3 राशियों के लिए रहेगा लकी, धन-दौलत में होगी वृद्धि, भाग्य का मिलेगा साथ

Thu, 30 Oct 2025 08:08 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
नवंबर का महीना कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होने जा रहा है। खास तौर पर कर्क, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय सफलता, सम्मान और आर्थिक उन्नति लेकर आएगा। ग्रहों की चाल इन तीनों राशियों पर विशेष कृपा बरसाने वाली है। करियर में ग्रोथ के मौके मिलेंगे, बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा और विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। इस महीने आप अपनी बुद्धिमानी और सकारात्मक सोच से हर चुनौती को अवसर में बदल पाएंगे। आइए जानते हैं, इन तीनों राशियों के लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा-

कर्क राशि- नवंबर का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए तरक्की और लाभ से भरा रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे और कार्यस्थल पर आपकी मेहनत का उचित फल मिलेगा। व्यवसाय करने वालों को इस महीने मनचाहा मुनाफा मिलेगा। महीने के दूसरे सप्ताह में लंबी दूरी की यात्रा संभव है, जो लाभदायक रहेगी। सरकारी कार्यों में अटके काम पूरे होंगे और सत्ता से जुड़ा लाभ भी मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय भाग्यवर्धक रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। साथ में घूमने या धार्मिक यात्रा का योग बन रहा है।

सिंह राशि- सिंह राशि के लिए नवंबर आत्मविश्वास और उपलब्धियों का महीना रहेगा। करियर और बिजनेस में किया गया परिश्रम अब रंग लाएगा। किसी नई साझेदारी या प्रोजेक्ट से बड़ा आर्थिक लाभ संभव है। कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से तारीफ मिलेगी। घर-परिवार से भी पूर्ण सहयोग रहेगा, जिससे आत्मबल और ऊर्जा बढ़ेगी। कामकाजी महिलाएं किसी बड़ी उपलब्धि या प्रमोशन की उम्मीद रख सकती हैं। महीने के मध्य में नया घर या वाहन खरीदने का योग बन रहा है।

धनु राशि- धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर सफलता का महीना रहेगा। इस समय आपकी सोच और रणनीति हर स्थिति में आपको फायदा पहुंचाएगी। करियर में प्रमोशन, नए अवसर या महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस महीने शुभ समाचार मिल सकता है। बिजनेस में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या प्रोजेक्ट मिल सकता है, जो आने वाले महीनों में बड़ी कमाई का रास्ता खोलेगा। काम या पढ़ाई के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं। घर में खुशियां बढ़ेंगी और रिश्तों में मजबूती आएगी।

