ना शनि की साढ़ेसाती, ना ढैय्या, ना महादशा, इस पीरियड में शनि करते हैं खास हिसाब
Shani sadesati : शनि किस परिस्थिति में करते हैं सबसे अधिक परेशान, अगर आप साढ़ेसाती और ढैय्या या महादशा की सोच रहे हैं तो आप गलत हैं, यहां पढ़ें इसके बारे में
शनि यानी न्याय करने वाले देवता और शनि आपके कर्मों के देवता हैं। आने जो किया है वो आपको भरना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा होगा और बुरा किया है तो बुरा होगा। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को इसलिए ही कर्मफलदाता कहा गया है। शनि की साढ़ेसाती से आप डरते हैं, ढैय्या से आप डरते हैं, शनि का महादशा भी कठिन होती है, लेकिन अभी हम बात करेंगे, शनि की ऐसा स्थिति की जो इन तीनों से अलहै है और उस स्थिति में आपको साढ़ेसाती, महादशा से भी अधिक परेशानी या अच्छाई का सामना करना पड़ सकता है। शनि की साढ़ेसाती जहां साढ़ेसात साल के बाद पीछा छोड़ देती हैं, ढैय्या ढ़ाई साल में पीछा छोड़ देती है। लेकिन शनि की यह स्थिति बहुत खास होती है। जिसमें शनि के चरणको बहुत खास माना जाता है। यहां हम आपको इसके बारे में बताएंगे भी और यह भी बताएंगे की इसमें किस तरह की परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है।
क्या है शनि वापसी जो बहुत जरूरी है?
शनि का एक चक्र 30 साल का होता है। शनि हर राशि में ढ़ाई साल रहते हैं। कुल मिलाकर एक राशि में वापस आने की बात करें तो शनि को एक राशि में वापस आने के लिए 30 साल का समय लगता है, इसका अर्थ है कि शनि 29.5 दिन में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। । उस समय शनि आपकी राशि में वैसी ही स्थिति में होते हैं, जैसे आपके जन्म के समय थे।तो ऐसा दौर हर व्यक्ति की लाइफ में आता है जब शनि 30 साल बाद उसकी राशि में वापस आते हैं जैसे वो जन्म की स्थि में होते हैं। ऐसा 30 साल बाद ही होगा। ऐसे में इस फेज में शनि आपको सफलता और स्थिरता लते हैं, लेकिन अगरशनि आपकी लाइफ में सही नहीं है तो आपके लिए कई तरह की दिक्कतें भी आ सकती हैं।
शनि वापसी में किन फेजों में समस्याएं आती हैं और क्या करें
शनि वापसी में करियर में बदलाव आएगा, आप जो पहले करते थे, वो अब नहीं करेंगे, लेकिन आपको आगे के लिए प्लानिंग बनाकर बातकरने के बारे में सोचना चाहिए। शनि देखते हैं कि क्या आप अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहे हैं या नहीं, शनि जिम्मेदारि निभाने वाले को बहुत पसंद करते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियां उठाएं। यह समय आत्म चिंतन का भी समय है कि अब तक आपने क्या पाया और क्या खोया और आपको आगे क्या करना है। आर्थिक फैसलों को लेकर भी शनि आपको आगाह करते हैं। आपके रिश्तों को देखते हैं, क्या जो सही लोग है वो आपके साथ हैं, आप अच्छे से रिश्तों को निभा रहे हैं।
शनि साढ़ेसाती क्या है?
शनि जब आपकी चंद्र राशि पर पहले और बाद में गोचर करते हैं तो इसे शनि की साढ़ेसाती कहते हैं। ये ढ़ाई-ढ़ाई साल का मिलाकर 7.5 साल का समय होता है, जिसमें शनि आपकी परीक्षा लेते हैं और आपको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। आपके कर्मों का पूरा हिसाब करते हैं, लेकिन इसमें शनि उतना परेशान नहीं करते हैं, जितना शनि वापसी में होता है, क्योंकि इंसान को अच्छा बनने के लिए 30 साल का समय बहुत है।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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