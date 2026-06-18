निर्जला एकादशी पर पानी पीना भी क्यों माना जाता है वर्जित? जानिए इसके पीछे की कहानी
हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु अन्न ही नहीं, बल्कि पानी का भी त्याग करते हैं।
Nirjala Ekadashi: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले श्रद्धालु अन्न ही नहीं, बल्कि पानी का भी त्याग करते हैं। यही वजह है कि कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर निर्जला एकादशी पर पानी तक क्यों नहीं पिया जाता?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन पूरी श्रद्धा और नियम के साथ व्रत रखने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
2026 में निर्जला एकादशी व्रत कब है?
इस साल 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा।
भीमसेन की कथा से जुड़ा है व्रत का महत्व
निर्जला एकादशी को लेकर महाभारत काल की एक प्रसिद्ध कथा भी बताई जाती है। मान्यता है कि पांडवों में भीमसेन को भोजन बहुत प्रिय था। इसी कारण उनके लिए सालभर की सभी एकादशियों का व्रत रखना आसान नहीं था।
जब भीमसेन ने इसका उपाय पूछा तो महर्षि वेदव्यास ने उन्हें ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। कहा गया कि यदि वे इस एक दिन बिना अन्न और जल के व्रत रखेंगे तो उन्हें सभी एकादशियों के बराबर फल मिलेगा। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।
सभी 24 एकादशियों के बराबर माना जाता है फल
धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो लोग किसी कारणवश सालभर की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, वे निर्जला एकादशी का व्रत करके उन सभी का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं।
यही कारण है कि हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस व्रत को रखते हैं। कई लोग इसे साल का सबसे महत्वपूर्ण एकादशी व्रत भी मानते हैं।
पानी का त्याग क्या दर्शाता है?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, निर्जला एकादशी में पानी का त्याग केवल एक नियम नहीं है। इसे आत्मसंयम और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है।
कहा जाता है कि जब व्यक्ति एक दिन अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, तो उसका मन मजबूत होता है। यह व्रत संयम, धैर्य और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा का संदेश देता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा-पाठ करने पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
दान का भी है विशेष महत्व
निर्जला एकादशी पर दान-पुण्य को भी काफी महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन लोग जल से भरे घड़े, छाता, पंखा, फल और शर्बत जैसी चीजों का दान करते हैं।
गर्मी के मौसम में जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाने और उनकी मदद करने की परंपरा भी इस पर्व से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और समाज में सेवा की भावना बढ़ती है।
क्या कहते हैं धार्मिक जानकार?
धार्मिक जानकारों के अनुसार, निर्जला एकादशी का मूल उद्देश्य केवल उपवास करना नहीं, बल्कि मन और व्यवहार में संयम लाना है। यही वजह है कि यह व्रत आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि