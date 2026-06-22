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25 जून को निर्जला एकादशी पर इतने बजे से करें पूजा, जानें मुहूर्त, व्रत पारण का समय

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Nirjala Ekadashi Time 2026 kab hai Nirjala Ekadashi : वैष्णव और गृहस्थ संप्रदाय के लोग अलग-अलग नियम का पालन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए और इस दिन क्या उपाय करना चाहिए-

25 जून को निर्जला एकादशी पर इतने बजे से करें पूजा, जानें मुहूर्त, व्रत पारण का समय

Nirjala Ekadashi Time 2026 kab hai Nirjala Ekadashi, निर्जला एकादशी 2026 : इस साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी विशेष धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व लेकर आ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधि-विधान से किया गया व्रत, पूजन और दान-पुण्य भक्तों को सुख, समृद्धि और वैभव का आशीर्वाद प्रदान करेगा। 2026 की निर्जला एकादशी पर दुर्लभ लक्ष्मी-नारायण राजयोग और रवि योग का संयोग हो रहा है, जिसे अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। इस विशेष संयोग के कारण भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना का महत्व कई गुना बढ़ गया है। वैष्णव और गृहस्थ संप्रदाय के लोग अलग-अलग नियम का पालन करते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए और इस दिन क्या उपाय करना चाहिए-

25 जून को निर्जला एकादशी पर इतने बजे से करें पूजा, जानें मुहूर्त, विधि और व्रत पारण का समय

कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी का व्रत?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल की निर्जला एकादशी की तिथि 24 जून 2026 के दिन शाम में 06 बजकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 25 जून 2026 के दिन 8 बजकर 09 मिनट पर होगा। उदया तिथि में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून के दिन रखा जाएगा। इसी दिन वैष्णव और गृहस्थ संप्रदाय के लोग निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे।

निर्जला एकादशी का व्रत पारण कब होगा?

26 जून को पारण व्रत तोड़ने का समय सुबह 05:14 मिनट से लेकर सुबह 08:00 मिनट तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह में 10 बजकर 22 मिनट तक रहेगा।

निर्जला एकादशी की पूजा कब करें?

  1. ब्रह्म मुहूर्त सुबह 03:53 मिनट से 04:33 मिनट तक
  2. अभिजित मुहूर्त सुबह 11:41 मिनट से दोपहर 12:37 मिनट तक
  3. विजय मुहूर्त दोपहर 02:27 मिनट से दोपहर 03:23 मिनट तक
  4. गोधूलि मुहूर्त शाम में 07:02 पी एम से शाम 07:23 पी एम
  5. अमृत काल सुबह में 06:46 मिनट से सुबह 08:32 मिनट तक
  6. रवि योग सुबह में 05:14 मिनट से शाम में 04:29 मिनट तक

निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें?

  • स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करेंब
  • भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
  • प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
  • अब प्रभु को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
  • मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
  • संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
  • निर्जला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
  • ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
  • पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
  • प्रभु को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
  • अंत में क्षमा प्रार्थना करें

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उपाय- निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए विष्णु चालीसा का पाठ करें। प्रभु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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