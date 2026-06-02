Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

24 या 25 जून कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें सही समय और क्या दान करें

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Nirjala Ekadashi Date 2026 Time Nirjala Ekadashi 2026 : ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्षभर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।

24 या 25 जून कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें सही समय और क्या दान करें

Nirjala Ekadashi Date 2026 Time Nirjala Ekadashi 2026, निर्जला एकादशी : साल में एक बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल गुरुवार के दिन निर्जला एकदशी का शुभ संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को अत्यंत फलदायी और दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत, दान-पुण्य, जप-तप और भगवान विष्णु के स्मरण से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्षभर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।

24 या 25 जून कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें सही समय, तारीख और क्या दान करें

एकादशी तिथि प्रारम्भ - जून 24, 2026 को 06:12 पी एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त - जून 25, 2026 को 08:09 पी एम बजे

हिंदू पंचांग के अनुसार, 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

26 जून को, पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 05:25 ए एम से 08:13 ए एम

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 10:22 पी एम

निर्जला एकादशी पर क्या दान करें?

मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर किए गए व्रत और दान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है तथा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन छाता, अन्न, गोदान, वस्त्र, जल, फल और दक्षिणा दान करने को विशेष पुण्यदायी माना गया है।

किस मंत्र का जाप करें?

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

निर्जला एकादशी पूजा-विधि

  • स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
  • भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
  • प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
  • विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
  • मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
  • संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
  • निर्जला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
  • ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
  • पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
  • विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
  • अंत में क्षमा प्रार्थना करें

ये भी पढ़ें:16 दिन बाद से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर
ये भी पढ़ें:कल से बुध गोचर राहु के नक्षत्र में, 10 जून तक इन राशियों को होगा जबरदस्त लाभ

निर्जला एकादशी पर क्या न करें?

चावल- निर्जला एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:8 जून से सूर्य की तरह रौशन होगा इन राशियों का भाग्य, होगा सूर्य का गोचर
ये भी पढ़ें:6 दिन बाद इन राशियों पर होगी धन की बारिश, चंद्र की राशि में होगा शुक्र गोचर
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Nirjala ekadashi Ekadashi Vrat Ekadashi Kab Hai
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने