24 या 25 जून कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें सही समय और क्या दान करें
Nirjala Ekadashi Date 2026 Time Nirjala Ekadashi 2026 : ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्षभर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।
Nirjala Ekadashi Date 2026 Time Nirjala Ekadashi 2026, निर्जला एकादशी : साल में एक बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल गुरुवार के दिन निर्जला एकदशी का शुभ संयोग बन रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को अत्यंत फलदायी और दुर्लभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत, दान-पुण्य, जप-तप और भगवान विष्णु के स्मरण से अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत रखने से वर्षभर की 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।
24 या 25 जून कब रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें सही समय, तारीख और क्या दान करें
एकादशी तिथि प्रारम्भ - जून 24, 2026 को 06:12 पी एम बजे
एकादशी तिथि समाप्त - जून 25, 2026 को 08:09 पी एम बजे
हिंदू पंचांग के अनुसार, 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा।
26 जून को, पारण (व्रत तोड़ने का) समय - 05:25 ए एम से 08:13 ए एम
पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय - 10:22 पी एम
निर्जला एकादशी पर क्या दान करें?
मान्यता है कि निर्जला एकादशी पर किए गए व्रत और दान से व्यक्ति के पापों का नाश होता है तथा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन छाता, अन्न, गोदान, वस्त्र, जल, फल और दक्षिणा दान करने को विशेष पुण्यदायी माना गया है।
किस मंत्र का जाप करें?
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
निर्जला एकादशी पूजा-विधि
- स्नान आदि कर मंदिर की साफ सफाई करें
- भगवान श्री हरि विष्णु का जलाभिषेक करें
- प्रभु का पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
- विष्णु भगवान को पीला चंदन और पीले पुष्प अर्पित करें
- मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें
- संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें
- निर्जला एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें
- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें
- पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती करें
- विष्णु जी को तुलसी दल सहित भोग लगाएं
- अंत में क्षमा प्रार्थना करें
निर्जला एकादशी पर क्या न करें?
चावल- निर्जला एकादशी पर चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है इस दिन चावल का सेवन करने से दोष लगता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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