25 जून को निर्जला एकादशी पर करें ये उपाय, खूब होगा धन लाभ
Nirjala Ekadashi Date 2026, Nirjala Ekadashi Upay : ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में इस एकादशी का व्रत बिना जल और अन्न के सेवन के साथ सम्पूर्ण किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है।
Nirjala Ekadashi Date 2026, Nirjala Ekadashi Upay: हर साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन पानी का सेवन नहीं किया जाता है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में इस एकादशी का व्रत बिना जल और अन्न के सेवन के साथ सम्पूर्ण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं की मानें तो निर्जला एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशी के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए और इस दिन क्या उपाय करने चाहिए-
कब है निर्जला एकादशी 2026?
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाएगा। यह तिथि 24 जून 2026 की शाम में 06 बजकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 25 जून की शाम में 08 बजकर 09 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि में 25 जून 2026 के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा।
25 जून को निर्जला एकादशी पर करें ये उपाय, खूब होगा धन लाभ
- निर्जला एकादशी के दिन धन दौलत में वृद्धि के लिए भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें।
- निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं।
- ॐ नमोः नारायणाय नमः का जाप करें।
- भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
- भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक भी करें।
- भगवान विष्णु को गुड का भोग लगाएं।
- ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें।
- भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें।
- भगवान विष्णु को खुश करने के लिए ॐ विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।
- विष्णु भगवान को गुड और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए।
- विष्णु भगवान को हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए।
- श्री हरी विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए।
- निर्जला एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें।
- इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।
- एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं।
- निर्जला एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा