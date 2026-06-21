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25 जून को निर्जला एकादशी पर करें ये उपाय, खूब होगा धन लाभ

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Nirjala Ekadashi Date 2026, Nirjala Ekadashi Upay : ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में इस एकादशी का व्रत बिना जल और अन्न के सेवन के साथ सम्पूर्ण किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है।

25 जून को निर्जला एकादशी पर करें ये उपाय, खूब होगा धन लाभ

Nirjala Ekadashi Date 2026, Nirjala Ekadashi Upay: हर साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। यह एकादशी सभी एकादशी में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन पानी का सेवन नहीं किया जाता है। ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी में इस एकादशी का व्रत बिना जल और अन्न के सेवन के साथ सम्पूर्ण किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं की मानें तो निर्जला एकादशी के दिन कुछ उपाय करने से जीवन में सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से सभी एकादशी के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का व्रत कब रखना चाहिए और इस दिन क्या उपाय करने चाहिए-

कब है निर्जला एकादशी 2026?

हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाएगा। यह तिथि 24 जून 2026 की शाम में 06 बजकर 12 मिनट पर शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 25 जून की शाम में 08 बजकर 09 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि में 25 जून 2026 के दिन निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

25 जून को निर्जला एकादशी पर करें ये उपाय, खूब होगा धन लाभ

  1. निर्जला एकादशी के दिन धन दौलत में वृद्धि के लिए भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें।
  2. निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन लगाएं।
  3. ॐ नमोः नारायणाय नमः का जाप करें।
  4. भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं।
  5. भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक भी करें।
  6. भगवान विष्णु को गुड का भोग लगाएं।
  7. ॐ नमोः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें।
  8. भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें।
  9. भगवान विष्णु को खुश करने के लिए ॐ विष्णवे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए।
  10. विष्णु भगवान को गुड और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए।
  11. विष्णु भगवान को हल्दी की गांठ चढ़ानी चाहिए।
  12. श्री हरी विष्णु को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए।
  13. निर्जला एकादशी के दिन मां तुलसी की पूजा करें।
  14. इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।

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  • एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं।
  • निर्जला एकादशी के दिन श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करना पुण्यदायक माना जाता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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