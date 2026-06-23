साप्ताहिक पंचांग: निर्जला एकादशी, चंपक द्वादशी और वट सावित्री व्रत इसी सप्ताह
इस वीक चंपक द्वादशी, निर्जला एकादशी और गंगा स्नान है। इसके अलावा शनि प्रदोष व्रत भी हैं। पंचांग के हिसाब से आप यहां इन व्रतों की तिथियां जान सकते हैं।
व्रत और त्योहार के लिहाज से यह सप्ताह बहुत खास है। ज्येष्ठ मास में गंगा स्नान से लेकर वट पूर्णिमा तक कई बड़े व्रत और त्योहार बन रहे हैं। आज महेश नवमी है। इसके अलावा कल गंगा स्नान और इसके बाद 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत है। इस व्रत में निर्जला रहकर व्रत होता है और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करते हैं। इस सप्ताह जो द्वादशी है वो भी खास है। इस महीने की द्वादशी को श्रीहरि के अवतार श्रीराम सीता और लक्ष्मण के अलावा श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगले दिन शनि प्रदोष व्रत है। इस दिन शिवजी और मां पार्वती की पूजा की जाती है। इससे अगले दिन चतुर्दशी व्रत और अगले दिन वट पूर्णिमा हैष इस वीक लोग छबील लगाकर लोगों को शर्बत पिलाएंगे। वहीं वट सावित्री व्रत भी कुछ लोगों के इस दिन मनाया जाता है।
23 जून तिथि (मंगलवार)
द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल नवमी तिथि सायं 04.40 मिनट तक। महेश नवमी। इस दिनशिव पार्वती की पूजा की जाती है।
24 जून तिथि (बुधवार)
द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि सायं 06.13 मिनट तक है, इसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। श्री गंगा स्नान। ज्येष्ठ मास के दिन इसे गंगा दशहरा भी कहते हैं। इस दिन दान किया जाता है।
25 जून तिथि (गुरुवार)
द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि रात्रि 08.10 मिनट तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि लग जाएगी। निर्जला एकादशी व्रत। सबसे बड़ी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत रख लिया तो समझों सभी एकादशी कर लीं। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं।
26 जून तिथि (शुक्रवार)
द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि रात्रि 10.23 मिनट तक। चंपक द्वादशी है, इस दिन राम चंद्र जी और कृष्ण जी को चंपा के फूल अर्पित किए जाते हैं। इस दिन द्वादशी में त्रिविक्रम पूजा भी होती है।
27 जून तिथि (शनिवार)
द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि रात्रि 12.44 मिनट तक। शनि प्रदोष व्रत इस दिन है, इस दिन शिवजी और शनि देव दोनों की पूजा होती है। वट सावित्री व्रतारंभ। गंडमूल रात्रि 10.11 मिनट से।
28 जून तिथि (रविवार)
द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तिथि रात्रि 03.07 मिनट तक। भद्रा रात्रि 03.07 मिनट से। गंडमूल विचार।
29 जून तिथि(सोमवार)
द्वितीय (शुद्ध) ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि रात्रि 05.27 मिनट (सूर्योदय पूर्व) तक। शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा। संत कबीर जयंती (628 वीं)। वट सावित्री व्रत (पूर्णिमा पक्ष)। श्री सत्यनारायण व्रत। गंडमूल रात्रि 04.04 मिनट तक।
-पं. ऋभुकांत गोस्वामी
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