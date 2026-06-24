निर्जला एकादशी 2026: गया के विष्णुपद मंदिर और देवघाट क्यों जाते हैं लोग? जानें धार्मिक महत्व
Vishupad Mandir: निर्जला एकादशी 2026 पर गया के विष्णुपद मंदिर और देवघाट का विशेष महत्व माना जाता है। जानें इन पवित्र स्थलों से जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में।
कल 25 जून को निर्जला एकादशी है और इसे साल भर पड़ने वाली कुल 24 एकादशियों में से सबसे खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी एकादशियों के बराबर पुण्य मिलता है। इसी खास दिन पर देशभर से हजारों लोग बिहार के गया में स्थित विष्णुपद मंदिर और देवघाट पहुंचते हैं। गया का विष्णुपद मंदिर अपने आप में खास है और लोगों के बीच इसका खूब महत्व है।
धार्मिक मान्यता के अनुसार यहां पर भगवान विष्णु के चरण चिह्न मौजूद हैं। निर्जला एकादशी पर लोग यहां पहुंचकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से भगवान विष्णु विशेष कृपा बरसाते हैं। देती है तथा जीवन में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।
विष्णुपद मंदिर का महत्व
निर्जला एकादशी का दिन पूरी तरह भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित होता है। ऐसे में लोग इस दिन विष्णुपद मंदिर में दर्शन करके विष्णु जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के इस मंदिर में आने से खूब शांति मिलती है और सारे कष्ट धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। पुराणों के अनुसार, गयासुर नामक असुर को भगवान विष्णु ने अपने चरणों से दबाया था। उसी स्थान पर उनके चरणों के निशान बने, जिन्हें आज विष्णुपद के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि यह मंदिर वैष्णव भक्तों के लिए विशेष आस्था का केंद्र है।
देवघाट पर स्नान का है विशेष महत्व
विष्णुपद मंदिर के पास स्थित देवघाट भी निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालुओं से भरा रहता है। यहां बहने वाली फल्गु नदी को पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी पर देवघाट में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले कई श्रद्धालु सुबह-सुबह देवघाट पहुंचकर स्नान करते हैं और फिर भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। माना जाता है कि इससे व्रत का फल दोगुना बढ़ जाता है।
मोक्ष की भूमि है गया
गया को मोक्ष की भूमि माना जाता है। निर्जला एकादशी पर लोग यहां भगवान विष्णु की पूजा और पितरों के तर्पण और पूजा के लिए आते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की कृपा से पूर्वजों को शांति मिलती है।
इसी धार्मिक महत्व और गहरी आस्था के चलते निर्जला एकादशी पर गया के विष्णुपद मंदिर और देवघाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। भगवान विष्णु के दर्शन, पवित्र स्नान और पूजा-अर्चना के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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