निर्जला एकादशी 2026: तुलसी के पास दीया जलाते समय डालें ये चीज, दूर होगी पैसों की दिक्कत
Nirjala Ekadashi Tulsi Upay: निर्जला एकादशी पर तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जानिए तुलसी के पास दीया जलाते समय कौन सी चीज डालने से पैसों की दिक्कत दूर हो सकती है?
हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी की पूजा को बहुत ही खास माना जाता है। 25 जून को निर्जला एकादशी है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान के साथ की गई पूजा का कई गुना फल मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का भी खास महत्व होता है इसलिए निर्जला एकादशी पर तुलसी माता की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन पूरे विधि-विधान से व्रत रखते हैं लेकिन अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तब भी कुछ आसान उपाय करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने की कोशिश कर सकते हैं। व्रत रखने वाले लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। ज्योतिष और धार्मिक मान्यता में तुलसी के पास किया गया एक छोटा सा उपाय पैसों से जुड़ी दिक्कतों को दूर कर सकता है।
तुलसी के पास ऐसे जलाएं दीया
नियम के अनुसार निर्जला एकादशी की शाम तुलसी के पास शुद्ध घी का दीया जलाएं। इसके बाद दीए में एक चुटकी हल्दी डाल दें। धार्मिक मान्यता में हल्दी को भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। दीया जलाने के बाद तुलसी माता के सामने हाथ जोड़कर परिवार की सुख-समृद्धि और आर्थिक उन्नति की कामना करें। ये उपाय बहुत ही आसान है और इसे करने के बाद तुलसी की परिक्रमा और खास मंत्र का जाप भी करना चाहिए।
दीया जलाते हुए पढ़ें ये मंत्र
तुलसी के पास दीया जलाने के बाद आप इसकी 11 या फिर 21 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए अगर आप विष्णु मंत्र का जाप करेंगे तो इस उपाय से आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आप इस दौरान ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। निर्जला एकादशी पर किया गया ये उपाय काफी शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है और जिंदगी में आ रही रुकावटें धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं। साथ ही इस उपाय से जिंदगी में शांति आती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ किए गए इस छोटे से उपाय से भगवान विष्णु और माता तुलसी की विशेष कृपा मिलती है।
निर्जला एकादशी पर तुलसी पर ना चढ़ाएं जल
धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। इसी वजह से कई परंपराओं में इस दिन तुलसी में जल अर्पित करने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि एकादशी पर तुलसी के पास दीया जलाकर पूजा, मंत्र जाप और परिक्रमा करना ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन जल चढ़ाने की बजाय तुलसी के आगे दीया जलाना चाहिए और इस दौरान भगवान विष्णु को याद करके अपनी मनोकामनाएं कहनी चाहिए।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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