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क्या निर्जला एकादशी पर रहेगा भद्रा का साया? जानें राशि अनुसार क्या दान करना चाहिए

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Nirjala Ekadashi 2026, Nirjala Ekadashi ke din kya daan karna chahiye : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, निर्जला एकादशी के दिन दान करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है। वहीं, इस बार निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का साया भी मंडरा रहा है।

क्या निर्जला एकादशी पर रहेगा भद्रा का साया? जानें राशि अनुसार क्या दान करना चाहिए

Nirjala Ekadashi 2026, Nirjala Ekadashi ke din kya daan karna chahiye : इस साल निर्जला एकादशी के दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है। इस साल रवि और सिद्ध योग में निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह दिन धार्मिक नजर से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पाण्डव एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, निर्जला एकादशी के दिन दान करने से धन-धान्य में वृद्धि होती है। वहीं, इस बार निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का साया भी मंडरा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का प्रभाव कैसा होगा और इस दिन राशि अनुसार किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा-

क्या निर्जला एकादशी पर रहेगा भद्रा का साया? जानें राशि अनुसार क्या दान करना चाहिए

हिंदू पंचांग के अनुसार, 25 जून के दिन सुबह 7:08 मिनट से भद्रा का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो शाम में 08:09 मिनट तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा तुला राशि में विराजमान रहेंगे। जब चंद्र ग्रह तुला राशि में रहते हैं तो भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं रहता है।

निर्जला एकादशी के दिन मेष से मीन राशि वाले करें इन चीजों का दान

मेष राशि- निर्जला एकादशी पर आपको घी और लाल मूंग की दाल का दान करना चाहिए।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को निर्जला एकादशी पर गुड और सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए।

मिथुन राशि- आपको निर्जला एकादशी पर आम या हरी सब्जी का दान करना चाहिए

कर्क राशि- किसी जरूरतमंद को निर्जला एकादशी पर जल या सफेद वस्तु दान में दें।

सिंह राशि- निर्जला एकादशी पर खिचड़ी का दान करें।

कन्या राशि- किसी गरीब को भोजन कराएं या अन्न का दान करें।

तुला राशि- निर्जला एकादशी पर आपको पीले लड्डू या नारियल का दान करना चाहिए।

वृश्चिक राशि- निर्जला एकादशी पर लाल वस्तु या तांबे के बर्तन का दान करें।

धनु राशि- निर्जला एकादशी पर धनु राशि वाले पीले वस्त्र या मिठाई का दान करें।

मकर राशि- मकर राशि वालों को इलायची का दान करना चाहिए

कुंभ राशि- इस राशि के लोगों को निर्जला एकादशी पर काला तिल और कंबल दान में देना चाहिए

मीन राशि- आपको नारियल या पंचामृत का दान करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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