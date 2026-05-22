Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Nirjala Ekadashi 2026: 25 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें पूजा मुहूर्त और पारण समय

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास मानी जाती है। लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अलग बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि-विधान से रखने पर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है।

Nirjala Ekadashi 2026: 25 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें पूजा मुहूर्त और पारण समय

हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास मानी जाती है। लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अलग बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि-विधान से रखने पर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में पड़ने की वजह से इसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन कई श्रद्धालु बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।

कब है निर्जला एकादशी 2026?

पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि 25 जून की रात 8 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।

पारण का शुभ समय

व्रत का पारण 26 जून 2026, शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगा।

कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा?

निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने पर सुख-समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है।

ये भी पढ़ें:12 अगस्त को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानें भारत में दिखेगा या नहीं

इस दिन दान का भी है विशेष महत्व

निर्जला एकादशी पर जल से भरा कलश, पंखा, फल और वस्त्र दान करना शुभ माना गया है। गर्मी के मौसम में जरूरतमंदों को पानी पिलाना भी पुण्य का काम माना जाता है।

ये भी पढ़ें:12 अगस्त को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानें भारत में दिखेगा या नहीं

स्वास्थ्य का रखें ध्यान

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन व्यक्ति को अपनी सेहत और क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो सामान्य फलाहार के साथ भी व्रत किया जा सकता है।

निर्जला एकादशी पर करें ये आसान उपाय, मान्यता है भगवान विष्णु की बनी रहती है कृपा

तुलसी के पास दीपक जलाएं

शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन तुलसी माता की परिक्रमा भी करते हैं।

पीली चीजों का दान करें

एकादशी पर पीले फल, चना दाल, हल्दी या पीले कपड़े दान करना अच्छा माना जाता है।

भगवान विष्णु का मंत्र बोलें

इस दिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है।

जरूरतमंदों को पानी पिलाएं

गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना और जलदान करना पुण्य का काम माना गया है।

घर में शांति रखें

धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन लड़ाई-झगड़े और गुस्से से दूर रहना चाहिए। इस दिन शांत मन से पूजा करने को अच्छा माना जाता है।

सात्विक भोजन करें

व्रत रखने वाले लोग इस दिन लहसुन-प्याज और तामसिक चीजों से दूरी रखते हैं।

ये भी पढ़ें:2 जून से से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, बदलेगी किस्मत

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
Nirjala ekadashi Ekadashi Kab Hai Ekadashi Vrat
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने