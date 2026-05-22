Nirjala Ekadashi 2026: 25 जून को रखा जाएगा निर्जला एकादशी व्रत, जानें पूजा मुहूर्त और पारण समय
हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास मानी जाती है। लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अलग बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि-विधान से रखने पर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है।
हिंदू धर्म में एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए बेहद खास मानी जाती है। लेकिन ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का महत्व सबसे अलग बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि-विधान से रखने पर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। गर्मी के मौसम में पड़ने की वजह से इसे कठिन व्रत माना जाता है। इस दिन कई श्रद्धालु बिना पानी पिए व्रत रखते हैं। यही कारण है कि इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है।
कब है निर्जला एकादशी 2026?
पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि 25 जून की रात 8 बजकर 09 मिनट तक रहेगी। उदयातिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026, गुरुवार को रखा जाएगा।
पारण का शुभ समय
व्रत का पारण 26 जून 2026, शुक्रवार को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगा।
कैसे करें भगवान विष्णु की पूजा?
निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। इसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में पीले फूल, तुलसी दल, चंदन, धूप, दीप और फल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इस दिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करने पर सुख-समृद्धि और मानसिक शांति मिलती है।
इस दिन दान का भी है विशेष महत्व
निर्जला एकादशी पर जल से भरा कलश, पंखा, फल और वस्त्र दान करना शुभ माना गया है। गर्मी के मौसम में जरूरतमंदों को पानी पिलाना भी पुण्य का काम माना जाता है।
स्वास्थ्य का रखें ध्यान
धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन व्यक्ति को अपनी सेहत और क्षमता के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। अगर किसी को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो तो सामान्य फलाहार के साथ भी व्रत किया जा सकता है।
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तुलसी के पास दीपक जलाएं
शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन तुलसी माता की परिक्रमा भी करते हैं।
पीली चीजों का दान करें
एकादशी पर पीले फल, चना दाल, हल्दी या पीले कपड़े दान करना अच्छा माना जाता है।
भगवान विष्णु का मंत्र बोलें
इस दिन “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करने की परंपरा है। माना जाता है कि इससे मन शांत रहता है।
जरूरतमंदों को पानी पिलाएं
गर्मी के मौसम में प्यासे लोगों को पानी पिलाना और जलदान करना पुण्य का काम माना गया है।
घर में शांति रखें
धार्मिक मान्यता है कि एकादशी के दिन लड़ाई-झगड़े और गुस्से से दूर रहना चाहिए। इस दिन शांत मन से पूजा करने को अच्छा माना जाता है।
सात्विक भोजन करें
व्रत रखने वाले लोग इस दिन लहसुन-प्याज और तामसिक चीजों से दूरी रखते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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