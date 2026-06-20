निर्जला एकादशी 2026: 25 जून को रखा जाएगा व्रत, भद्रा के साथ बन रहे हैं 4 शुभ योग
निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है। इस बार एकादशी के दिन रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग समेत चार शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ गया है। हालांकि इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भद्रा पाताल लोक में होने की वजह से इसका कोई असर नहीं रहेगा।
हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का अपना अलग महत्व माना जाता है। सालभर आने वाली एकादशियों में इसे सबसे खास माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, वे निर्जला एकादशी का व्रत रखकर भी विशेष फल की कामना करते हैं। इस बार निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन साथ ही कई शुभ योग भी बन रहे हैं।
पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को रात 8 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि 25 जून को रात 9 बजकर 14 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा।
इस बार बन रहे हैं चार शुभ संयोग
ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। 25 जून को रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। इसके अलावा एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। ऐसे में यह संयोग व्रत और पूजा के महत्व को और बढ़ा रहा है।
रवि योग सुबह 5 बजकर 25 मिनट से शाम 4 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। शिव योग सुबह 10 बजकर 22 मिनट से शुरू होगा। वहीं सिद्ध योग सुबह 10 बजकर 53 मिनट से पूरे दिन प्रभाव में रहेगा।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन योगों में पूजा-पाठ, दान और भगवान विष्णु की आराधना करना शुभ माना जाता है।
भद्रा रहेगी, लेकिन पूजा पर नहीं पड़ेगा असर
निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का भी प्रभाव रहेगा। पंचांग के मुताबिक भद्रा सुबह 7 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगी। हालांकि ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दिन भद्रा पाताल लोक में रहेगी। इसलिए व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की आराधना में इसे बाधक नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि श्रद्धालु पूरे दिन सामान्य रूप से व्रत और पूजा-पाठ कर सकेंगे।
पूजा के शुभ मुहूर्त
निर्जला एकादशी पर पूजा के लिए कई शुभ समय मिल रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 5 मिनट से 4 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 56 मिनट से दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग भी दिनभर शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना गया है।
कब होगा व्रत का पारण
निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगले दिन यानी 26 जून को पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय व्रत खोलना शुभ माना जाता है।
क्यों खास होती है निर्जला एकादशी
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के साथ दान-पुण्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी महत्व बताया गया है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इस व्रत को रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।
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लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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