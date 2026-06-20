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निर्जला एकादशी 2026: 25 जून को रखा जाएगा व्रत, भद्रा के साथ बन रहे हैं 4 शुभ योग

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को है। इस बार एकादशी के दिन रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग समेत चार शुभ संयोग बन रहे हैं, जिससे इस पर्व का महत्व और बढ़ गया है। हालांकि इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार भद्रा पाताल लोक में होने की वजह से इसका कोई असर नहीं रहेगा।

निर्जला एकादशी 2026: 25 जून को रखा जाएगा व्रत, भद्रा के साथ बन रहे हैं 4 शुभ योग

हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का अपना अलग महत्व माना जाता है। सालभर आने वाली एकादशियों में इसे सबसे खास माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग सभी एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, वे निर्जला एकादशी का व्रत रखकर भी विशेष फल की कामना करते हैं। इस बार निर्जला एकादशी 25 जून 2026 को मनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन साथ ही कई शुभ योग भी बन रहे हैं।

पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को रात 8 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी। यह तिथि 25 जून को रात 9 बजकर 14 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून को रखा जाएगा।

इस बार बन रहे हैं चार शुभ संयोग

ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार निर्जला एकादशी के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। 25 जून को रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। इसके अलावा एकादशी गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। ऐसे में यह संयोग व्रत और पूजा के महत्व को और बढ़ा रहा है।

रवि योग सुबह 5 बजकर 25 मिनट से शाम 4 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। शिव योग सुबह 10 बजकर 22 मिनट से शुरू होगा। वहीं सिद्ध योग सुबह 10 बजकर 53 मिनट से पूरे दिन प्रभाव में रहेगा।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन योगों में पूजा-पाठ, दान और भगवान विष्णु की आराधना करना शुभ माना जाता है।

भद्रा रहेगी, लेकिन पूजा पर नहीं पड़ेगा असर

निर्जला एकादशी के दिन भद्रा का भी प्रभाव रहेगा। पंचांग के मुताबिक भद्रा सुबह 7 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगी। हालांकि ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस दिन भद्रा पाताल लोक में रहेगी। इसलिए व्रत, पूजा और भगवान विष्णु की आराधना में इसे बाधक नहीं माना जा रहा है। यही वजह है कि श्रद्धालु पूरे दिन सामान्य रूप से व्रत और पूजा-पाठ कर सकेंगे।

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पूजा के शुभ मुहूर्त

निर्जला एकादशी पर पूजा के लिए कई शुभ समय मिल रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजकर 5 मिनट से 4 बजकर 45 मिनट तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 56 मिनट से दोपहर 12 बजकर 52 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा रवि योग भी दिनभर शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना गया है।

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कब होगा व्रत का पारण

निर्जला एकादशी का व्रत रखने वाले लोग अगले दिन यानी 26 जून को पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी समय व्रत खोलना शुभ माना जाता है।

क्यों खास होती है निर्जला एकादशी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने के साथ दान-पुण्य और जरूरतमंद लोगों की मदद करने का भी महत्व बताया गया है। यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग इस व्रत को रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


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