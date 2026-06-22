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निर्जला एकादशी 2026: 25 जून को रखा जाएगा व्रत, बन रहे हैं कई शुभ योग

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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भगवान विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 25 जून को रखा जाएगा। इस बार एकादशी पर रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है।

निर्जला एकादशी 2026: 25 जून को रखा जाएगा व्रत, बन रहे हैं कई शुभ योग

ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का इंतजार भगवान विष्णु के भक्त पूरे साल करते हैं। मान्यता है कि यह साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक होती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल मिलता है। खास बात यह है कि इस बार एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिन्हें पूजा-पाठ के लिए अच्छा माना जा रहा है।

कब है निर्जला एकादशी?

पंचांग के मुताबिक, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को रात 8 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी। तिथि का समापन 25 जून को रात 9 बजकर 14 मिनट पर होगा। उदया तिथि मिलने के कारण व्रत 25 जून को रखा जाएगा।

बन रहे हैं शुभ योग

इस बार निर्जला एकादशी पर रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है। वहीं गुरुवार का दिन होने से भी इस व्रत का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है।

भद्रा का भी रहेगा संयोग

निर्जला एकादशी के दिन भद्रा सुबह 7 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगी। हालांकि भद्रा का निवास पाताल लोक में रहने के कारण इसका असर शुभ कार्यों पर नहीं माना जाता। ऐसे में श्रद्धालु बिना किसी चिंता के व्रत और पूजा कर सकते हैं।

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पूजा का शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 बजे से 4:45 बजे तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना गया है।

कैसे करें पूजा?

एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें। दिनभर भगवान का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें।

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क्या है निर्जला एकादशी का महत्व?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि नियमपूर्वक किया गया यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। कई लोग इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र और फल का दान भी करते हैं।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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