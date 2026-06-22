निर्जला एकादशी 2026: 25 जून को रखा जाएगा व्रत, बन रहे हैं कई शुभ योग
भगवान विष्णु को समर्पित निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 25 जून को रखा जाएगा। इस बार एकादशी पर रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्रदान करता है।
ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का इंतजार भगवान विष्णु के भक्त पूरे साल करते हैं। मान्यता है कि यह साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक होती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल मिलता है। खास बात यह है कि इस बार एकादशी पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिन्हें पूजा-पाठ के लिए अच्छा माना जा रहा है।
कब है निर्जला एकादशी?
पंचांग के मुताबिक, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून को रात 8 बजकर 9 मिनट पर शुरू होगी। तिथि का समापन 25 जून को रात 9 बजकर 14 मिनट पर होगा। उदया तिथि मिलने के कारण व्रत 25 जून को रखा जाएगा।
बन रहे हैं शुभ योग
इस बार निर्जला एकादशी पर रवि योग, शिव योग और सिद्ध योग का संयोग रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और दान-पुण्य करना शुभ माना जाता है। वहीं गुरुवार का दिन होने से भी इस व्रत का महत्व बढ़ गया है, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है।
भद्रा का भी रहेगा संयोग
निर्जला एकादशी के दिन भद्रा सुबह 7 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर रात 8 बजकर 9 मिनट तक रहेगी। हालांकि भद्रा का निवास पाताल लोक में रहने के कारण इसका असर शुभ कार्यों पर नहीं माना जाता। ऐसे में श्रद्धालु बिना किसी चिंता के व्रत और पूजा कर सकते हैं।
पूजा का शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:05 बजे से 4:45 बजे तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक रहेगा। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना गया है।
कैसे करें पूजा?
एकादशी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम, विष्णु चालीसा या “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें। दिनभर भगवान का स्मरण करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करें।
क्या है निर्जला एकादशी का महत्व?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि नियमपूर्वक किया गया यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा दिलाता है और जीवन में सुख-समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है। कई लोग इस दिन जल से भरा घड़ा, छाता, वस्त्र और फल का दान भी करते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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