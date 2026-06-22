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25 जून को निर्जला एकादशी व्रत, गृहस्थ-वैष्णव दोनों के लिए एक ही तिथि

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 25 जून 2026 को रखा जाएगा। खास बात यह है कि गृहस्थ और वैष्णव दोनों के लिए व्रत की तिथि एक ही रहेगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और नियमपूर्वक किया गया निर्जला एकादशी व्रत सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल देने वाला माना जाता है।

25 जून को निर्जला एकादशी व्रत, गृहस्थ-वैष्णव दोनों के लिए एक ही तिथि

Nirjala Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। सालभर आने वाली सभी एकादशियों में इसे सबसे फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जो लोग श्रद्धा और नियम के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें पूरे वर्ष की एकादशियों के बराबर पुण्य मिलने की मान्यता है। यही वजह है कि इस व्रत का इंतजार भक्त पूरे साल करते हैं।

हर साल निर्जला एकादशी की तारीख को लेकर लोगों के मन में सवाल रहता है कि गृहस्थ और वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत अलग-अलग दिन होगा या एक ही दिन। इस बार पंचांग की गणना के अनुसार दोनों के लिए व्रत की तिथि एक ही है।

कब है निर्जला एकादशी 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जून 2026 को शाम 6 बजकर 12 मिनट पर शुरू होगी। तिथि का समापन 25 जून की रात 8 बजकर 9 मिनट पर होगा। चूंकि 25 जून को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए गृहस्थ और वैष्णव दोनों 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे।

व्रत का पारण कब होगा?

निर्जला एकादशी का पारण 26 जून को किया जाएगा। पारण का समय सुबह 5 बजकर 25 मिनट से सुबह 8 बजकर 13 मिनट तक रहेगा। धार्मिक मान्यता है कि व्रत का पारण निर्धारित समय के भीतर ही करना चाहिए।

पूजा के लिए शुभ समय

ब्रह्म मुहूर्त : सुबह 4:04 बजे से 4:45 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त : 11:56 बजे से 12:52 बजे तक

विजय मुहूर्त : 2:43 बजे से 3:39 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त : 7:21 बजे से 7:42 बजे तक

अमृत काल : 6:46 बजे से 8:32 बजे तक

ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा

निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और विष्णु मंत्रों का जाप करें। पूजा के दौरान तुलसी का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व माना गया है।

शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें और परिवार के साथ भजन-कीर्तन करें। दिनभर यथासंभव भगवान का स्मरण करते रहें।

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क्या करें और क्या नहीं?

इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, फल, वस्त्र या धन का दान करना शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु गर्मी को देखते हुए पानी, शरबत और छाता जैसी चीजों का भी दान करते हैं।

व्रत के दौरान किसी से झगड़ा या बहस करने से बचना चाहिए। मन में किसी के प्रति बुरे विचार न रखें। मांस, शराब और तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। धार्मिक मान्यता है कि संयम और सद्भाव के साथ किया गया व्रत अधिक फलदायी माना जाता है।

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क्यों खास है निर्जला एकादशी?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, निर्जला एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ, दान और व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है और व्यक्ति को पुण्य फल प्राप्त होता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

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योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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