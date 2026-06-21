निर्जला एकादशी पर भूलकर भी न करें ये 7 काम, व्रत रख रहे हैं तो पहले जान लें ये जरूरी बातें
निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 को रखा जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित इस व्रत में पूजा-पाठ, दान-पुण्य और संयम का विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन झूठ बोलने, विवाद करने, किसी का अपमान करने और तामसिक भोजन के सेवन से बचना चाहिए।
Nirjala Ekadashi 2026: ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का इंतजार कई श्रद्धालु पूरे साल करते हैं। इस साल 25 जून को निर्जला एकादशी व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन लोग दान-पुण्य भी करते हैं। माना जाता है कि एकादशी का व्रत सिर्फ खानपान से जुड़ा नहीं होता, बल्कि पूरे दिन के आचरण और व्यवहार का भी इसमें महत्व होता है। यही वजह है कि इस दिन कुछ बातों का खास ध्यान रखने की सलाह देते हैं। अगर आप भी निर्जला एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो पहले उन कामों के बारे में जान लें, जिनसे इस दिन बचने की सलाह दी जाती है।
गुस्से और बहस से बचें
एकादशी के दिन कोशिश करें कि किसी से विवाद न हो। कई बार छोटी-सी बात भी बड़ा झगड़ा बन जाती है। ऐसे में शांत रहना और बात को बढ़ाने से बचना बेहतर माना जाता है।
झूठ न बोलें
व्रत के दिन सच बोलने और साफ व्यवहार रखने की बात कही जाती है। किसी को गलत जानकारी देना या झूठ बोलना ठीक नहीं माना जाता। इसलिए दिनभर अपनी वाणी पर संयम रखने की कोशिश करें।
किसी का अपमान न करें
घर के बड़े-बुजुर्ग हों या फिर आसपास के लोग, सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए। कटु शब्द बोलने से रिश्तों में दूरी आ सकती है। इसलिए इस दिन बोलने से पहले सोचने की सलाह दी जाती है।
तामसिक चीजों से दूर रहें
निर्जला एकादशी पर मांस, मछली, अंडा और शराब जैसी चीजों का सेवन नहीं किया जाता। व्रत रखने वाले लोग सात्विक भोजन और पूजा-पाठ को प्राथमिकता देते हैं।
तुलसी के पत्ते न तोड़ें
भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का उपयोग किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से बचा जाता है। इसलिए ज्यादातर लोग पूजा के लिए तुलसी पत्र पहले ही रख लेते हैं।
जरूरतमंद की मदद करें
इस दिन दान-पुण्य का भी विशेष महत्व माना जाता है। कई लोग राहगीरों को पानी पिलाते हैं, जरूरतमंदों को फल बांटते हैं या अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं।
व्रत के नियमों को नजरअंदाज न करें
अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है तो उसके नियमों का पालन करने की कोशिश करें। पूजा-पाठ, भजन और भगवान विष्णु के स्मरण में समय बिताना इस दिन की परंपरा का हिस्सा माना जाता है।
क्यों खास मानी जाती है निर्जला एकादशी?
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी साल की प्रमुख एकादशियों में से एक है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल की सभी एकादशियों का व्रत करने का फल मिलता है। यही कारण है कि इस एकादशी का महत्व सबसे अधिक होता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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