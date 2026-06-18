निर्जला एकादशी का दिन इन 3 राशियों के लिए खास, बुध और शुक्र बना रहे अत्यंत प्रभावशाली राजयोग
Laxmi narayan yog horoscope: निर्जला एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। इस योग के प्रभाव से कई राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें निर्जला एकादशी का दिन किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।
Nirjala ekadashi 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope: निर्जला एकादशी व्रत आने वाला है। यह एकादशी व्रत सभी एकादशी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सभी एकादशी व्रतों के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का अद्भुत संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब बुध और शुक्र एक ही राशि में विराजमान होते हैं, तब लक्ष्मी नारायण योग बनता है। निर्जला एकादशी पर कर्क राशि में बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से कई राशियों को आर्थिक लाभ के साथ करियर में उन्नति मिल सकती है। इस समय आपके कार्यों की बाधाएं खत्म होती नजर आ सकती हैं। जानें निर्जला एकादशी पर बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।
निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी नारायण राजयोग: इन राशियों को मिलेगा लाभ
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि वालों नौकरी पेशा में मनचाहे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय उत्तम रहने वाला है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आकस्मिक धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। नौकरी में पदोन्नति या प्रमोशन मिल सकता है। किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय है।
2. कर्क राशि-
लक्ष्मी नारायण योग आपकी राशि में ही बन रहा है। इस योग के प्रभाव से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। आय के नए-नए स्रोत बनेंगे। करियर में उन्नति के अवसर सामने आएंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव दूर होगा। सेहत अच्छी रहेगी।
3. तुला राशि-
तुला राशि वालों के लिए यह योग अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे। धन संबंधी योजनाएं पूरी होंगी। कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे और अनबन खत्म होगी। मन शांत रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि का अनुभव करेंगे। व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहेगी।
निर्जला एकादशी पर धन समृद्धि के लिए उपाय:
1. निर्जला एकादशी पर तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करें और शाम के समय घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं।
2. भगवान विष्णु को पीला रंग अतिप्रिय है। निर्जला एकादशी के दिन पीले वस्त्र, पीले फल और पीली मिठाई का दान करना चाहिए।
3. इस दिन जल दान करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन ठंडा जल, शरबत और छाछ का दान करने से आर्थिक तंगी दूर होती है।
5. भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान