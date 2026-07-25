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Next 60 Days Horoscope: अगले 60 दिनों में सिंह, कन्या, मिथुन और वृश्चिक राशि वालों की चमक सकती है किस्मत

By Yogesh Joshi
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Next 60 Days Horoscope: अगले 60 दिन यानी अगस्त और सितंबर 2026 सिंह, कन्या, मिथुन और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए सकारात्मक रहने की संभावना है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस दौरान करियर, व्यापार, धन और रुके हुए कामों में सफलता के योग बन सकते हैं।

Horoscope Shukra Rashi Parivartan Gochar Singh Rashi Mein
Horoscope Shukra Rashi Parivartan Gochar Singh Rashi Mein

Next 60 Days Horoscope: अगस्त और सितंबर 2026 कई राशियों के लिए नए मौके लेकर आ सकते हैं। इस दौरान कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे, जिसका असर लोगों के काम, पैसे, परिवार और रिश्तों पर देखने को मिल सकता है। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार अगले 60 दिनों में सिंह, कन्या, मिथुन और वृश्चिक राशि के लोगों के लिए अच्छे योग बन रहे हैं। अगर मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो कई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं।

सिंह राशि

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार सिंह राशि वालों के लिए यह समय काफी अच्छा रह सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। अगर लंबे समय से किसी काम का इंतजार कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना है। व्यापार करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। परिवार का साथ मिलेगा और आत्मविश्वास पहले से बेहतर रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार के संकेत हैं।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए अगले दो महीने राहत देने वाले साबित हो सकते हैं। मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। नौकरी में पद या जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबार में नए मौके मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। घर का माहौल पहले से बेहतर रहेगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय लाभ देने वाला माना जा रहा है। आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में नई डील या नए ग्राहक मिल सकते हैं। किसी पुराने दोस्त या संपर्क से भी फायदा होने के योग हैं। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो अच्छी योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को भी अगले 60 दिनों में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं। समाज में मान-सम्मान बढ़ सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। किसी रुके हुए काम के पूरे होने से मन खुश रहेगा।

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बाकी राशियों के लिए कैसी रहेगी स्थिति?

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार बाकी राशियों को भी घबराने की जरूरत नहीं है। यह समय सामान्य रह सकता है। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में न लें। खर्च सोच-समझकर करें और काम में लापरवाही से बचें। धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना रहेगी।

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ये उपाय कर सकते हैं

रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं। बुधवार को भगवान गणेश की पूजा करें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की आराधना करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी लाभदायक रहेगा।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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