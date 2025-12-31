Hindustan Hindi News
1 जनवरी को इन राशियों का जीवन राजा के समान, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र गोचर से होगा जबरदस्त लाभ

संक्षेप:

New year Horoscope 2026 Rashifal 1 January: गुरु प्रदोष व्रत के दिन से 2026 का पहला दिन शुरू हो रहा है। पहला दिन कई दुर्लभ और फलदायी योगों के संयोग में पड़ रहा है, जिससे कुछ राशियों की किस्मत चमकने वाली है। 

Dec 31, 2025 07:45 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
New year Horoscope 2026 Rashifal: 1 जनवरी से नए साल का नया दिन शुरू हो रहा है। नए साल की शुरुआत अपने साथ कई परिवर्तन साथ ला रही है। 2026 का पहला दिन गुरुवार है। इस दिन पौष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन से 2026 का पहला दिन शुरू हो रहा है। पहला दिन कई दुर्लभ और फलदायी योगों के संयोग में पड़ रहा है। जनवरी को रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव सुबह से लेकर रात 10:48 बजे तक रहेगा। यह नक्षत्र समृद्धि, उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का आरंभ होगा, जो भी शुभता प्रदान करने वाला माना गया है। दिन भर शुभ योग का निर्माण होगा, जो शाम 05:12 बजे तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद शुक्ल योग की शुरुआत होगी। शुक्ल योग को नए कार्यों की शुरुआत, व्यापारिक निर्णय, निवेश और मांगलिक कार्यों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है। इसके साथ ही इस दिन रवि योग, बुधादित्य योग और सूर्य-मंगल की युति का विशेष संयोग रहेगा। शुक्रादित्य योग, आदित्य मंगल राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग का भी प्रभाव रहेगा।

मिथुन राशि

2026 का पहला दिन मिथुन राशि के लिए धन-लाभ के नए रास्ते खोलने में मदद करेगा।

नौकरी के क्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा।

बिजनेस में लाभ होगा।

आर्थिक स्थिति मजबूत होती नजर आ रही हैं।

घर में शांति का माहौल बनाने की कोशिश करें।

व्यापार में लाभ के योग दिख रहें हैं।

रिश्तों में मधुरता भी आएगी।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए 2026 का पहला दिन बेहद शुभ रहने वाला है।

नौकरी में बनाई गई योजनाएं सफल होंगी।

साथ ही आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे।

जीवनसाथी का साथ मिलेगा।

परिवार के साथ वक्त बिताएंगे।

स्वास्थ्य का ख्याल रखें और बूढ़े-बुजुर्गों का ध्यान दें।

कुंभ राशि

2026 के पहले दिन कुंभ राशि वालों को फायदा होने की संभावना जताई जा रही है।

अचानक से धन लाभ हो सकता है।

कॉन्फिडेंस से भरपूर रहेंगे।

करियर से जुड़े जरूरी टास्क भी मिल सकते हैं।

हेल्दी रहेंगे और ट्रैवल भी कर सकते हैं।

कुछ नए लोगों से मुलाकात होना भी संभव है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है।
