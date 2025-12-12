Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
New Year 2026 January Horoscope Rashifal Future Predictions
नए साल की शुरुआत इन राशियों के लिए रहेगी शानदार, जनवरी का महीना रहेगा फलदायी

संक्षेप:

New Year 2026 January Horoscope : नया साल 2026 कई राशियों के लिए बेहद शुभ और प्रगतिशील शुरुआत लेकर आ रहा है। ज्योतिष के अनुसार जनवरी का महीना कुछ विशेष राशियों को भाग्य, मेहनत और नए अवसरों का मजबूत साथ देगा।

Dec 12, 2025 09:37 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नया साल 2026 कई राशियों के लिए बेहद शुभ और प्रगतिशील शुरुआत लेकर आ रहा है। ज्योतिष के अनुसार जनवरी का महीना कुछ विशेष राशियों को भाग्य, मेहनत और नए अवसरों का मजबूत साथ देगा। करियर, आर्थिक स्थिति, संबंधों और व्यक्तिगत विकास- चारों क्षेत्रों में ये राशियां सकारात्मक बदलाव महसूस करेंगी। नई ऊर्जा और नए मौके इन जातकों के जीवन में तेजी से प्रगति का रास्ता खोल सकते हैं। आइए जानते हैं, जनवरी 2026 किन राशियों के लिए बेहद फलदायी रहने वाला है…

मेष राशि- मेष राशि वालों को नए साल की शुरुआत बड़ा फायदा देगी। करियर में गति बढ़ेगी और नए अवसर मिलेंगे। रुके हुए काम पूरे होंगे और किसी महत्वपूर्ण निर्णय में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी और परिवार में खुशी का वातावरण रहेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए जनवरी शक्ति और आत्मविश्वास से भरा महीना रहेगा। ऑफिस में आपका प्रभाव बढ़ेगा और नेतृत्व का मौका मिल सकता है। रचनात्मक काम, मीडिया, कला, सरकारी क्षेत्र या मैनेजमेंट में शानदार उन्नति होने की संभावना है। सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों को जनवरी में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। कामों में आसानी से सफलता मिलती रहेगी और नई योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। प्रेम और वैवाहिक संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा। सेहत और मन दोनों बेहतर रहेंगे।

धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए नया साल रोमांच और नए अवसर लेकर आएगा। यात्रा योग मजबूत हैं और विदेश या दूरस्थ स्थानों से फायदा मिलने के संकेत हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, जिससे आर्थिक लाभ भी होगा। पुराने अटके काम पूरे होंगे और मन में उत्साह बढ़ेगा।

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को जनवरी में नौकरी और करियर में बड़ी उपलब्धियाँ मिलने के योग हैं। नया ऑफर, प्रमोशन या किसी बड़े काम में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे और जीवन में स्थिरता आएगी। आर्थिक रूप से महीने का समय अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
