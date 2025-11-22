New Vehicle Puja: खरीदने वाले हैं नई गाड़ी? जानें घर पर पूजा करने की आसान विधि

संक्षेप: नई गाड़ी को चलाने से पहले इसकी पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस पूजा को आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सागम्री की जरूरत होगी। नीचे विस्तार से जानें कि घर पर नई गाड़ी की पूजा कैसे की जाती है?

New Vehicle Puja: सनातन धर्म में मान्यता है कि जब भी कोई नया काम किया जाता है तो पूजा जरूर की जाती है। चाहे वो गाड़ी खरीदना ही क्यों ना हो। कार हो या फिर बाइक या फिर नई साइकिल हर चीज की पूजा करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दरअसल वाहन खरीदने के बाद उसकी पूजा करने का मतलब होता है कि उस पर भगवान की कृपा पड़े और वो हमेशा सुरक्षित रहे। नए वाहनों की पूजा के दौरान विशेष रूप से भगवान गणेश को पूजा जाता है ताकि आने वाले दिन में किसी भी तरह का विघ्न और दुर्घटना से बचाव हो पाए। बता दें कि इस पूजा को घर में भी आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर लाए गए नए वाहन की पूजा आसान विधि से कैसे करते हैं?

पूजा सामग्री नए वाहन की पूजा घर में करने के लिए कुछ चीजें पहले से ही खरीद लें। इस पूजा में फूलों की माला और मिठाई के आलावा गंगाजल, नारियल, कपूर और कुमकुम, अक्षत को जरूर शामिल करना चाहिए। घर में जहां पर आप वाहन को रखने वाले हैं वहां की जमीन पर पहले गंगाजल को छिड़क लें। इसके बाद अपनी गाड़ी पर स्वास्तिक का निशान बना दें। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को काफी शुभ माना जाता है और माना जाता है। ऐसे में नई गाड़ी पर स्वास्तिक को बनाने से इसकी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है।

ऐसे करें पूजा स्वास्तिक बनाने के बाद आप मेन पूजा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कपूर जलाकर गाड़ी की आरती लें। इसके बाद गाड़ी पर तिलक और अक्षत लगाएं। पूजा थाली में रखे हुए कलश का छिड़काव भी गाड़ी पर कर दें। इसके बाद मिठाई को गाड़ी पर रखें और फूलमाला चढ़ाएं। गाड़ी पर रखी गई मिठाई को आसपास किसी गाय को खिला दें।

गाड़ी के सामने फोड़ें नारियल इसके बाद नारियल को हाथ में लेकर गाड़ी के चक्कर लगाएं इस दौरान मन में सिर्फ सकारात्मक विचार ही रखें। सात बार चक्कर लगाने के बाद गाड़ी के सामने आकर नारियल को फोड़ दें। नारियल को इस तरह से फोड़ें कि उसका पानी आसपास अच्छे से छिटक जाए। नारियल को वहीं रहने दें और इसके ऊपर से ही गाड़ी को चलाएं। इसके अलावा आप नजर दोष इत्यादि से बचाने के लिए पंडित जी से नजर कवच इत्यादि ले सकते हैं। इसे गाड़ी में हमेशा रखें।