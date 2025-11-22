Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़new vehicle puja vidhi at home nai gadi ki puja kaise karen
New Vehicle Puja: खरीदने वाले हैं नई गाड़ी? जानें घर पर पूजा करने की आसान विधि

New Vehicle Puja: खरीदने वाले हैं नई गाड़ी? जानें घर पर पूजा करने की आसान विधि

संक्षेप:

नई गाड़ी को चलाने से पहले इसकी पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस पूजा को आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कुछ सागम्री की जरूरत होगी। नीचे विस्तार से जानें कि घर पर नई गाड़ी की पूजा कैसे की जाती है?

Sat, 22 Nov 2025 03:18 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

New Vehicle Puja: सनातन धर्म में मान्यता है कि जब भी कोई नया काम किया जाता है तो पूजा जरूर की जाती है। चाहे वो गाड़ी खरीदना ही क्यों ना हो। कार हो या फिर बाइक या फिर नई साइकिल हर चीज की पूजा करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दरअसल वाहन खरीदने के बाद उसकी पूजा करने का मतलब होता है कि उस पर भगवान की कृपा पड़े और वो हमेशा सुरक्षित रहे। नए वाहनों की पूजा के दौरान विशेष रूप से भगवान गणेश को पूजा जाता है ताकि आने वाले दिन में किसी भी तरह का विघ्न और दुर्घटना से बचाव हो पाए। बता दें कि इस पूजा को घर में भी आसानी से किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर लाए गए नए वाहन की पूजा आसान विधि से कैसे करते हैं?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पूजा सामग्री

नए वाहन की पूजा घर में करने के लिए कुछ चीजें पहले से ही खरीद लें। इस पूजा में फूलों की माला और मिठाई के आलावा गंगाजल, नारियल, कपूर और कुमकुम, अक्षत को जरूर शामिल करना चाहिए। घर में जहां पर आप वाहन को रखने वाले हैं वहां की जमीन पर पहले गंगाजल को छिड़क लें। इसके बाद अपनी गाड़ी पर स्वास्तिक का निशान बना दें। हिंदू धर्म में स्वास्तिक को काफी शुभ माना जाता है और माना जाता है। ऐसे में नई गाड़ी पर स्वास्तिक को बनाने से इसकी ऊर्जा भी सकारात्मक हो जाती है।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: घूमने से पहले कर लें ये 6 काम, गलती से ना रखें ये सामान

ऐसे करें पूजा

स्वास्तिक बनाने के बाद आप मेन पूजा शुरू कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कपूर जलाकर गाड़ी की आरती लें। इसके बाद गाड़ी पर तिलक और अक्षत लगाएं। पूजा थाली में रखे हुए कलश का छिड़काव भी गाड़ी पर कर दें। इसके बाद मिठाई को गाड़ी पर रखें और फूलमाला चढ़ाएं। गाड़ी पर रखी गई मिठाई को आसपास किसी गाय को खिला दें।

ये भी पढ़ें:वास्तु शास्त्र: बालकनी में चिड़ियों का घोंसला होना शुभ है या अशुभ?

गाड़ी के सामने फोड़ें नारियल

इसके बाद नारियल को हाथ में लेकर गाड़ी के चक्कर लगाएं इस दौरान मन में सिर्फ सकारात्मक विचार ही रखें। सात बार चक्कर लगाने के बाद गाड़ी के सामने आकर नारियल को फोड़ दें। नारियल को इस तरह से फोड़ें कि उसका पानी आसपास अच्छे से छिटक जाए। नारियल को वहीं रहने दें और इसके ऊपर से ही गाड़ी को चलाएं। इसके अलावा आप नजर दोष इत्यादि से बचाने के लिए पंडित जी से नजर कवच इत्यादि ले सकते हैं। इसे गाड़ी में हमेशा रखें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Astrology
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने