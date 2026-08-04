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बाएं हाथ से भूलकर भी ना करें ये 3 काम, वरना बढ़ सकता है दुर्भाग्य

By Navaneet Rathaur
लाइव हिन्दुस्तान
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बाएं हाथ से भूलकर भी न करें ये 3 काम, वरना दुर्भाग्य बढ़ सकता है। प्रसाद, आशीर्वाद और दान हमेशा दाएं हाथ से लें। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जानें बाएं हाथ के नुकसान और सही तरीका।

Things Not to Do with Left Hand
बाएं हाथ से नहीं करने वाले काम

हिंदू धर्म में कुछ कार्यों को बाएं हाथ से करने की मनाही बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार, बायां हाथ शुक्र से जुड़ा माना जाता है। शुक्र कई बार जीवन में क्लेश और असफलता का कारण बन सकता है, खासकर जब वह बृहस्पति के क्षेत्र वाले कामों में दखल दे। जो लोग बाएं हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनका चित्त अशांत रहता है। तीन शुभ कार्यों को कभी भी बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए।

बाएं हाथ का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं में दायां हाथ बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है, जो ज्ञान समृद्धि और शुभता का कारक है। बायां हाथ शुक्र से जुड़ा है, जो भोग और कभी-कभी विघ्न का संकेत देता है। मुख्य कामकाजी हाथ के रूप में बाएं हाथ को प्राथमिकता देना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। इसी वजह से शुभ कार्यों में हमेशा दाएं हाथ का ही प्रयोग करने की सलाह दी गई है, ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे और जीवन में बाधाएं कम आएं।

प्रसाद और भोजन बाएं हाथ से ना लें

भगवान का प्रसाद हो या सामान्य भोजन उसे बाएं हाथ से ग्रहण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने में बाधा आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि खाना और प्रसाद हमेशा दाएं हाथ से ही लेना चाहिए। दाएं हाथ में बृहस्पति का वास होता है, इसलिए इससे ग्रहण किए गए अन्न के पौष्टिक तत्व और शुद्ध ऊर्जा शरीर में बेहतर तरीके से पहुंचते हैं। बाएं हाथ से लेने पर वह लाभ अधूरा रह जाता है और मन में अशांति बनी रह सकती है।

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बड़ों का आशीर्वाद बाएं हाथ से ना लें

बाएं हाथ से किसी बुजुर्ग या पूज्य व्यक्ति का आशीर्वाद लेना उनके प्रति अपमान माना जाता है। इससे कुंडली में सूर्य शनि या चंद्र संबंधी दोष उत्पन्न हो सकते हैं। परिणाम स्वरूप घर में दरिद्रता तनाव और मेहनत का फल ना मिलने जैसी स्थितियां बन सकती हैं। आशीर्वाद हमेशा दाएं हाथ से या दोनों हाथ जोड़कर लेना चाहिए। इससे सम्मान का भाव बना रहता है और आशीर्वाद का पूर्ण फल प्राप्त होता है।

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दान-पुण्य बाएं हाथ से ना करें

धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि दान-पुण्य हमेशा दाएं हाथ से ही करना चाहिए। बाएं हाथ से दिया गया दान पुण्य फल नहीं देता बल्कि वह भीख के समान माना जाता है। इससे देने वाले के अहंकार का भाव झलकता है और वह दान पाप की श्रेणी में आ जाता है। सही हाथ से दिया गया दान ही सच्चा पुण्य बनता है और दाता के जीवन में शुभता लाता है। दान करते समय हाथ की शुद्धता और दिशा का ध्यान रखना अनिवार्य है।

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सही आदत अपनाएं और दुर्भाग्य से बचें

बाएं हाथ से किए गए इन तीन कार्यों से बृहस्पति कमजोर होता है और जीवन में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में प्रसाद भोजन आशीर्वाद और दान के समय हमेशा दाएं हाथ का प्रयोग करें। यह छोटी-सी सावधानी मानसिक शांति आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक सुख बनाए रखने में सहायक होती है। शास्त्रों के अनुसार सही हाथ से शुभ कार्य करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दुर्भाग्य के योग कमजोर पड़ते हैं। आदत बदलकर जीवन को अधिक शुभ बनाया जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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