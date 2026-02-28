Hindustan Hindi News
Neem Karoli Baba: बुरे विचारों से खुद को दूर रखने के लिए बाबा नीम करोली ने बताए हैं 5 उपाय

Feb 28, 2026 10:19 pm IST
बुरे विचार, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार मन को अशांत करते हैं और जीवन में बाधाएं लाते हैं। नीम करोली बाबा ने इनसे मुक्ति के लिए कुछ बहुत सरल लेकिन असरदार उपाय बताए हैं। इन उपायों को रोजाना अपनाने से मन की गंदगी दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

नीम करोली बाबा का नाम सुनते ही मन में श्रद्धा और शांति का भाव जाग जाता है। बाबा का जीवन सादगी, प्रेम, करुणा और सेवा का जीता-जागता उदाहरण था। वे कहते थे कि मन की गंदगी (बुरे विचार, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार) ही सबसे बड़ा दुश्मन है। बाबा ने इन बुरे विचारों से मुक्ति के लिए बहुत सरल और व्यावहारिक उपाय बताए। ये उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाए जा सकते हैं और इनसे मन शुद्ध होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में शांति आती है। आइए जानते हैं बाबा नीम करोली द्वारा बताए गए 5 प्रमुख उपाय।

1. संतों की संगति में समय बिताएं

बाबा कहते थे कि संगति से ही मन बदलता है। अच्छी संगति सबसे बड़ा उपाय है। जब हम संतों, भक्तों या सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताते हैं तो हमारे मन में बुरे विचार अपने आप कम होने लगते हैं। बाबा की सलाह है कि रोजाना थोड़ा समय ऐसे लोगों के साथ बिताएं जो भक्ति, प्रेम और सेवा की बातें करते हों। उनकी संगति से मन शांत होता है और नकारात्मक विचारों की जगह सकारात्मक विचार लेने लगते हैं। कैंची धाम या अन्य आश्रमों में जाना भी इसी संगति का हिस्सा है।

2. ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ने का अभ्यास करें

बाबा का मानना था कि ईर्ष्या और द्वेष मन की सबसे बड़ी गंदगी है। ये भाव दूसरों की सफलता देखकर आते हैं। बाबा कहते थे कि दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढें। हर दिन खुद से यह संकल्प लें कि आप किसी की सफलता या खुशी से जलन नहीं करेंगे। अगर कोई बुरा विचार आए, तो तुरंत उसे पहचानें और उसे छोड़ दें। बाबा की सलाह है कि दूसरों की भलाई की कामना करें। इससे मन हल्का होता है और ईर्ष्या की जगह प्रेम आता है। यह अभ्यास रोज करने से मन की शुद्धि होती है।

3. ध्यान और सच्ची प्रार्थना से मन की सफाई

बाबा ध्यान और प्रार्थना को मन की सबसे बड़ी सफाई बताया करते थे। रोजाना सुबह या शाम कुछ मिनट शांत बैठकर ध्यान लगाएं। मन में अपने इष्ट देव या बाबा नीम करोली का स्मरण करें। प्रार्थना में पूरी ईमानदारी और भक्ति भाव रखें। बाबा कहते थे कि सच्ची प्रार्थना वह है जो दिल से निकले। इससे बुरे विचार धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं और मन में शांति छा जाती है। ध्यान से एकाग्रता बढ़ती है और नकारात्मक विचारों पर काबू पाया जा सकता है।

4. रोजाना छोटे-छोटे प्रेमपूर्ण कार्य करें

बाबा का सबसे सरल उपाय था - दूसरों की मदद करें और प्रेम बांटें। रोजाना किसी ना किसी के लिए छोटा-सा प्रेमपूर्ण कार्य करें। किसी की मदद करें, मुस्कुराकर बात करें या किसी की भलाई की कामना करें। बाबा कहते थे कि प्रेम और सेवा से मन की गंदगी अपने आप साफ हो जाती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे मन में बुरे विचारों के लिए जगह नहीं बचती। यह उपाय रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से अपनाया जा सकता है और इससे मन हमेशा सकारात्मक रहता है।

5. बुरे विचार आने पर उन्हें लिखकर दूर करें

बाबा की एक बहुत ही व्यावहारिक सलाह थी - बुरे विचार आते ही उन्हें लिख लें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। एक कागज पर बुरे विचार लिखें और उसे फाड़कर फेंक दें या जलाकर राख कर दें। इससे मन हल्का होता है। इसके बाद सकारात्मक विचार या बाबा का नाम लिखें। बाबा कहते थे कि विचारों को बाहर निकालने से वे कमजोर पड़ जाते हैं। यह उपाय रोजाना करने से मन की सफाई होती है और बुरे विचारों का प्रभाव कम होता है।

बाबा नीम करोली की ये शिक्षाएं सरल हैं लेकिन बहुत गहरी हैं। इन उपायों को नियमित रूप से अपनाने से मन शुद्ध होता है, बुरे विचार दूर होते हैं और जीवन में शांति व सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

