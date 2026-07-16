बुरी नजर उतारने के लिए सबसे बेस्ट हैं ये 3 दिन, जानें उपाय का सही समय
नजर उतारने के कई उपाय आपको पता होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि इसे करने के लिए कौन से 3 दिन बेस्ट माने जाते हैं? जानिए मान्यता के अनुसार आखिर वो कौन से दिन हैं जिस दिन नजर दोष का उपाय सबसे ज्यादा असरदार माना जाता है।
नजर लगना इज रीयल...ये बात आप कई बार सुन चुके होंगे। लोग आए दिन सलाह देते हैं कि अपनी कोई भी चीज पूरी होने से पहले किसी से शेयर ना करें। हालांकि सारी चीजें मानने सुनने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ सही चल रहा होता है कि अचानक से काम बिगड़ने लगते हैं। छोटा बच्चा बिना बात रोता है। मन बैचेन रहता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा काम किए बिना ही थकान होने लगती है। ऐसी स्थिति को नजर दोष से जोड़कर देखा जाता है।
अगर आपके साथ भी आजकल ऐसा हो रहा है तो नजर उतार सकते हैं। हालांकि इसके लिए सही दिन का चुनाव करना भी उतना ही जरूरी है। जानिए धार्मिक मान्यता के हिसाब से नजर उतारने के लिए सही दिन और समय क्या है?
नजर उतारने का शुभ दिन
ज्योतिष शास्त्र और मान्यता के अनुसार हफ्ते में तीन दिन ऐसे होते हैं जब नजर दोष के उपाय करने को असरदार माना जाता है। मंगलवार के दिन नजर उतारना शुभ माना जाता है। इस दिन की पूजा भगवान हनुमान को समर्पित होती है। माना जाता है कि इस दिन किया गया नजर दोष का उपाय जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी को कम करता है। इसके अलावा शनिवार और रविवार का दिन नजर उतारने के लिए सही माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव का दिन होने के नाते शनिवार को उतारी गई नजर से नेगेटिव प्रभाव काफी हद तक दूर होते हैं। वहीं सूर्यदेव का दिन यानी रविवार को इस उपाय को करने से शरीर में अच्छी एनर्जी आती है।
इस समय नजर उतारना होता है सही
नजर उतारने के लिए सही दिन का चुनाव करना जितना महत्वपूर्ण है। उतना ही जरूरी है इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए सही समय को चुनना। मान्यता के हिसाब से अगर सूर्यास्त के बाद नजर उतारी जाए को इसका असर लंबे समय तक रहता है। शाम या रात में से किसी भी समय का चुनाव करना सही होगा। वहीं सुबह के समय नजर उतारना सही नहीं माना जाता है क्योंकि ये उतना असरदार नहीं होता है।
नजर उतारते समय इन बातों का रखें ध्यान
1. अगर आप किसी की नजर उतारने वाले हैं तो इस प्रक्रिया को शांत मन से करें।
2. नजर उतारते वक्त किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें।
3. इस प्रक्रिया के दौरान किसी से बातचीत ना करें।
4. उपाय जब हो जाए तो बचे हुए राख को घर के बाहर रख दें।
5. जो नजर उतरवा रहा है वो व्यक्ति इस प्रक्रिया के पूरे हो जाने के बाद नजर उतारने वाले के पैर छू लें। इसे शुभ माना जाता है।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र