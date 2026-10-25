12 राशियों के लिए कैसा रहेगा नया सप्ताह, किसे होगा धन लाभ और किसे रहना होगा सावधान?

साप्ताहिक राशिफल 25 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026: जानें इस सप्ताह मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा समय। किसे करियर और कारोबार में सफलता मिलेगी, किन राशियों को आर्थिक लाभ होगा और किसे सेहत, खर्च व रिश्तों के मामले में सावधानी बरतनी होगी।

Weekly Horoscope, Saptahik Rashifal (25 October- 1 November 2026), साप्ताहिक राशिफल: नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि आने वाले सात दिन उसके लिए कैसे रहेंगे। नौकरी करने वालों को क्या नया मौका मिलेगा, कारोबार में फायदा होगा या नहीं, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी और परिवार में माहौल कैसा रहेगा। 25 अक्टूबर से 1 नवंबर 2026 के बीच ग्रहों की चाल का असर सभी 12 राशियों पर अलग-अलग देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ लोगों के रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को अपने खर्च और जरूरी फैसलों पर ध्यान देना होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिल सकता है। प्रेम जीवन में भी कुछ लोगों के रिश्ते पहले से बेहतर हो सकते हैं। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। समय पर आराम करें और खानपान का ध्यान रखें। अगर कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो पहले अच्छी तरह विचार कर लें। ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, यह सप्ताह कुछ राशियों के लिए खुशखबरी लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत होगी।

आइए जानते हैं, सभी 12 राशियों के लिए कैसे रहेंगे अगले 7 दिन मेष राशि- मेष राशि की ओवरऑल स्थिति अच्छी है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। प्रेम-संतान की स्थिति अद्भुत है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर इन दिनों आप बड़े अच्छे समय में चल रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में खर्च की अधिकता रहेगी। मन परेशान रहेगा और आप चिंतित रहेंगे। मध्य में आपके अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा आ जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और जरूरत के हिसाब से जीवन में वस्तुएं उपलब्ध होंगी। अंत में धन हानि के संकेत हैं। निवेश मत करिएगा, लेकिन कुटुंबिक सुख का आनंद लेंगे और लिक्विड फंड में भी बढ़ोतरी होगी। सूर्य को जल देना शुभ होगा।

वृषभ राशि- स्वास्थ्य थोड़ा मध्यम है। प्रेम-संतान की स्थिति भी मध्यम चल रही है।व्यापारिक स्थिति आपकी अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में आय के नए-नवेले स्रोत बनेंगे। पुराने स्रोत से भी पैसे आएंगे। बाधाएं बनी रहेंगी और यात्रा का भी योग बनेगा। प्रेम-संतान की स्थिति ठीक-ठाक रहेगी। मध्य में खर्च की अधिकता मन को परेशान करेगी। मन चिंतित रहेगा, अकारण भी चिंतित रहेंगे। अंत बड़ा अच्छा होने वाला है। जैसा चाहेंगे, वैसा होगा। आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे और समाज में सराहे जाएंगे। अच्छा, शुरुआत भी अच्छी है और अंत भी अच्छा है। मध्य खराब है। शनिदेव को प्रणाम करना शुभ होगा।

मिथुन राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान की स्थिति अच्छी है। व्यापार भी अच्छा है। सारी स्थिति आपकी बड़ी अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। व्यापार में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वह भी बहुत अच्छा रहेगा। मध्य में आय के नए-नवेले मार्ग बनेंगे। पुराने मार्ग से भी पैसे आएंगे। यात्रा करेंगे और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अंत में कुछ अज्ञात और कुछ ज्ञात कारणों से मन परेशान रहेगा। यह खर्चीला समय साबित होगा। पीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कर्क राशि- स्वास्थ्य ठीक चल रहा है। प्रेम-संतान की स्थिति बड़ी अच्छी हो चुकी है। व्यापार भी बहुत अच्छा है। आप भाग्यवान बने हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत में मानहानि के संकेत हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा परेशान रहेगा। अभी यात्रा मत करिएगा। मध्य में कोर्ट-कचहरी में विजय मिलेगी। राजनीतिक लाभ होगा और व्यावसायिक सफलता मिलेगी। अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। अच्छा समय है। नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

कन्या राशि- स्वास्थ्य पहले से बेहतर है। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। व्यापारिक स्थिति भी आपकी अच्छी चल रही है। सप्ताह की शुरुआत में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ मिलेगा और आनंददायक जीवन गुजारेंगे। प्रेमी-प्रेमिका की मुलाकात होगी। मध्य का समय खराब होगा। चोट-चपेट लगने का खतरा है, इसलिए कोई रिस्क मत लीजिएगा। यह परेशानी वाला समय है। अंत में स्थिति फिर सामान्य हो जाएगी। बहुप्रतीक्षित यात्रा करेंगे या ऐसा कोई सहयोग बनेगा। प्लानिंग होगी और भाग्य साथ देगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

तुला राशि- तुला राशि वाले ऊर्जा पुंज बने हुए हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। आय की स्थिति भी बड़ी अच्छी है। पिता का साथ है और उच्च अधिकारियों का आशीर्वाद है। क्रोध पर थोड़ा काबू रखना है। प्रेम-संतान की स्थिति मध्यम बनी हुई है। सप्ताह की शुरुआत में शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुण-ज्ञान की प्राप्ति होगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। मध्य में जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा। बड़ी प्रफुल्लित होकर आनंददायक जीवन गुजारेंगे। जो लोग प्रेम में हैं, उनके लिए प्रेम संबंधों में भी अच्छी स्थिति दिख रही है। अंत का समय खराब रहेगा और चोट-चपेट लगने के संकेत हैं। थोड़ा बचकर पार करिएगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों को खर्च की अधिकता परेशान कर रही है। स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित है और सरकारी तंत्र से पंगेबाजी मत करिएगा, नुकसान होगा। पिता को लेकर भी मन परेशान रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में मन खराब रहेगा। प्रेम में तू-तू, मैं-मैं के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए खराब समय रहेगा। मध्य में स्वास्थ्य से संबंधित छोटी-मोटी परेशानियां रहेंगी और शत्रु सक्रिय रहेंगे। अंत बड़ा आनंददायक होगा। जीवनसाथी का सानिध्य मिलेगा और नौकरी-चाकरी के मामले में स्थिति अच्छी होगी। कुल मिलाकर प्रेम सहित सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

मकर राशि- स्वास्थ्य ठीक-ठाक है। प्रेम-संतान की स्थिति बहुत अच्छी है। व्यापारिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। सप्ताह की शुरुआत में नाक-कान-गले से जुड़ी परेशानी होगी। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अपनों का साथ मिलेगा। मध्य में भूमि-भवन-वाहन की खरीदारी होगी। गृहकलह के संकेत हैं। अंत में विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय रहेगा, लेकिन प्रेम में तू-तू, मैं-मैं होगी। भावुकता में कोई फैसला न लें। कुल मिलाकर समय खराब नहीं रहेगा। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।

कुंभ राशि- स्वास्थ्य अच्छा है। प्रेम-संतान की स्थिति सुधर चुकी है। व्यापार भी अच्छा है। सप्ताह की शुरुआत में धन हानि के संकेत हैं, इसलिए निवेश मत करिएगा। जुबान पर काबू रखिएगा। लिक्विड फंड में बढ़ोतरी होगी। मुख रोगों के शिकार हो सकते हैं। मध्य में व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी और अपनों का साथ मिलेगा। नए व्यापार की शुरुआत भी कर सकते हैं। अंत में भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। फिर भी घरेलू सुख बाधित रहेगा। घर की चीजों को शांतचित्त होकर निपटाइएगा, नहीं तो मुश्किल होगी। काली जी को प्रणाम करना शुभ होगा।