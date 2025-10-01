नवरात्रि व्रत का पारण कब, कहां और कैसे करें? यहां जानें सबकुछ

नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा की पूजा और उपवास रखे जाते हैं। हर कोई पूरी श्रद्धा के साथ मां के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना करता है। इन नौ दिनों की साधना के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कुछ जगहों पर लोग महानवमी के दिन हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत खोलते हैं।

नवरात्रि के नौ दिन मां दुर्गा की पूजा और उपवास रखे जाते हैं। हर कोई पूरी श्रद्धा के साथ मां के अलग-अलग स्वरूपों की आराधना करता है। इन नौ दिनों की साधना के बाद व्रत का पारण किया जाता है। कुछ जगहों पर लोग महानवमी के दिन हवन और कन्या पूजन के बाद व्रत खोलते हैं। वहीं कई जगहों पर दशमी के दिन माता की प्रतिमा या कलश विसर्जन के बाद पारण करने की परंपरा है। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को दशहरा के साथ खत्म हो रही है।

नवरात्रि पारण 2025 – तिथि और समय महानवमी: 1 अक्टूबर 2025

विजयादशमी (दशहरा): 2 अक्टूबर 2025

व्रत का पारण- नवरात्रि व्रत का पारण अपने घर में ही करें। अधिकतर परंपराओं में 1 अक्टूबर (महानवमी) को हवन के बाद व्रत का पारण करने का विधान है। वहीं कई स्थानों पर 2 अक्टूबर (दशमी) को प्रतिमा या कलश विसर्जन के बाद पारण करने की परंपरा है।

नवरात्रि पारण विधि सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

पूजा स्थल को सजाकर मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें।

माता को पुष्प, फल, नारियल, मिठाई और भोग अर्पित करें।

कन्या पूजन करें — छोटी बालिकाओं को बुलाकर उनके चरण धोएं, भोजन कराएं और दक्षिणा या उपहार देकर सम्मानपूर्वक विदा करें।

दुर्गा सप्तशती का पाठ या देवी मंत्रों का जाप करें।

हवन करें और पूर्णाहुति के बाद विधिपूर्वक व्रत का पारण करें।

परिवार सहित मां दुर्गा से सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।

पारण के दौरान इन बातों का रखें ध्यान- व्रत तोड़ते समय केवल सात्विक आहार लें। मांसाहार, मदिरा या तामसिक भोजन से परहेज करें।

कन्या पूजन के समय स्थान की शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।

छोटी कन्याओं को प्रसन्न करना पुण्यकारी माना गया है, इसलिए उन्हें ससम्मान भोजन और उपहार दें।

पारण जल्दबाजी में न करें, पूरी श्रद्धा और धैर्य के साथ सभी विधियां पूरी करें।