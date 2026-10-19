नवरात्रि के बाद हवन की राख और कलश की चीजों को फेंकने की ना करें गलती, जानें क्या करें

नवरात्रि के बाद हवन की राख और कलश के सिक्के को फेंकने की गलती ना करें। जानें इसे कैसे विसर्जन करें।

शारदीय नवरात्रि में नौ दिनों तक मां दुर्गा की पूजा-अर्चना के बाद नवमी पर हवन किया जाता है। हवन के बाद घर में कलश की सामग्री, हवन की राख, चावल और सिक्के बच जाते हैं। ऐसे में कई लोग समझ नहीं पाते कि इन चीजों का क्या करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार, पूजा में इस्तेमाल हुई इन सामग्रियों को श्रद्धापूर्वक संभालना चाहिए। इन्हें कूड़े में फेंकने के बजाय कुछ खास तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के बाद हवन की राख और कलश की सामग्री का क्या करना चाहिए।।

हवन की राख को संभालकर रखें नवरात्रि के नवमी हवन में मंत्रोच्चार के साथ घी, हवन सामग्री और अन्य पूजन सामग्री की आहुतियां दी जाती हैं। हवन पूरा होने के बाद बची राख को हवन भस्म कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं में इसे पवित्र माना जाता है। हवन कुंड की आग पूरी तरह ठंडी होने के बाद राख को सावधानी से एकत्र कर लें। इसे किसी साफ पात्र में रख सकते हैं। मान्यता है कि हवन की भस्म का तिलक लगाने से नकारात्मकता दूर रहती है और मां दुर्गा की कृपा बनी रहती है।

घर की शुद्धि के लिए करें हवन भस्म का इस्तेमाल धार्मिक परंपराओं में हवन की राख को पूजा से जुड़ी पवित्र सामग्री माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार, इसका इस्तेमाल घर की शुद्धि के लिए भी किया जाता है। इसके लिए हवन की थोड़ी-सी ठंडी भस्म को गंगाजल में मिलाकर घर के प्रवेश द्वार या पूजा स्थल के आसपास छिड़क सकते हैं। ध्यान रखें कि राख पूरी तरह ठंडी हो और उसमें कोई जलता हुआ कण ना हो। हवन की भस्म को साफ जगह पर रखें और उसे पैरों के नीचे आने वाली जगह पर ना छोड़ें।

कलश के जल और नारियल का क्या करें? नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान रखा गया जल पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पूजा पूरी होने के बाद इस जल को आम के पत्तों की मदद से घर में छिड़क सकते हैं। बचा हुआ जल तुलसी या किसी अन्य पौधे की मिट्टी में अर्पित करना भी एक परंपरा है। इसे नाली में बहाने से बचने की सलाह दी जाती है। वहीं, कलश पर रखा नारियल अगर अच्छी स्थिति में है, तो उसे मां दुर्गा का प्रसाद मानकर परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। पूजा की सामग्री का इस्तेमाल श्रद्धा और स्वच्छता के साथ करें।

कलश के नीचे रखे सिक्के और चावल का क्या करें? कलश स्थापना के समय कई घरों में उसके नीचे चावल और सिक्के रखे जाते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद इन चीजों को सम्मानपूर्वक संभालकर रखना चाहिए। मान्यता है कि कलश के साथ पूजित सिक्के को धन-समृद्धि का प्रतीक मानकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखा जा सकता है। वहीं, चावल को प्रसाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है या पक्षियों को खिलाया जा सकता है। इन चीजों को सामान्य कचरे में डालने से बचना चाहिए।

नवरात्रि की पूजा सामग्री को लेकर ना करें ये गलती नवरात्रि के बाद हवन की राख, कलश का जल, नारियल और अन्य पूजन सामग्री को इधर-उधर फेंकने के बजाय उचित तरीके से संभालना चाहिए। यदि हवन की राख को सुरक्षित नहीं रखना चाहते, तो उसे घर के किसी पौधे की मिट्टी में थोड़ी मात्रा में मिला सकते हैं। हालांकि, राख में नमक, कपूर या अन्य ऐसी सामग्री मिली हो सकती है, जो पौधों के लिए अनुकूल ना हो। इसलिए पहले सामग्री का ध्यान रखें। पूजा की वस्तुओं को सम्मानपूर्वक विदा करना नवरात्रि की परंपरा का हिस्सा है।

नवरात्रि के समाप्त होने के बाद पूजा की पावन सामग्रियों और हवन की राख का शास्त्रों के अनुसार सही उपयोग करना ना केवल धार्मिक दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि यह आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का निरंतर प्रवाह भी बनाए रखता है।