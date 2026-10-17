Navratri Saptami Vrat 2026: नवरात्रि सप्तमी का व्रत आज रखें या कल? जानें सही तारीख और पूजा का समय
शारदीय नवरात्रि में सप्तमी तिथि 17 और 18 अक्टूबर को पड़ रही है। ऐसे में जानें मां कालरात्रि की पूजा किस दिन की जाएगी और सप्तमी का व्रत 17 या 18 अक्टूबर को रखना उचित रहेगा। यहां पढ़ें सप्तमी तिथि का पूरा समय, मां कालरात्रि की पूजा विधि, भोग और अष्टमी की तारीख से जुड़ी जरूरी जानकारी।
Navratri Saptami Vrat 2026: शारदीय नवरात्रि में इस बार सप्तमी तिथि दो दिन पड़ रही है। ऐसे में मां कालरात्रि की पूजा और सप्तमी का व्रत रखने की तारीख को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंचांग के अनुसार, सप्तमी तिथि 17 अक्टूबर, शनिवार को सुबह शुरू होकर 18 अक्टूबर, रविवार की सुबह तक रहेगी। नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। सामान्य नवरात्रि क्रम के अनुसार, इस बार सप्तमी व्रत और मां कालरात्रि की मुख्य पूजा 17 अक्टूबर को होगी।
कब से कब तक रहेगी सप्तमी तिथि?
पंचांग के अनुसार, आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 17 अक्टूबर को सुबह 5 बजकर 54 मिनट पर शुरू होगी। यह 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 28 मिनट तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। इस बार खास बात यह है कि सप्तमी तिथि दोनों दिन सूर्योदय के समय मौजूद रहेगी। इसी वजह से कैलेंडर और पंचांग में 17 और 18 अक्टूबर, दोनों तारीखों पर सप्तमी का उल्लेख मिल सकता है। हालांकि, नवरात्रि के दिनों की गिनती और मां के स्वरूप की पूजा के लिए पंचांग में तय पूजा दिवस को देखा जाता है।
सप्तमी का व्रत किस दिन रखना उचित है?
नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। इस साल सप्तमी पूजा का मुख्य दिन 17 अक्टूबर, शनिवार है। इसलिए सामान्य नवरात्रि पूजा क्रम के अनुसार सप्तमी का व्रत 17 अक्टूबर को रखना उचित रहेगा। 18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 28 मिनट तक सप्तमी तिथि रहेगी। इसके बाद अष्टमी शुरू हो जाएगी। इसलिए 18 अक्टूबर को सुबह सप्तमी तिथि मौजूद होने का मतलब यह नहीं है कि सामान्य नवरात्रि व्रत अपने आप दो दिन का हो जाएगा।
मां कालरात्रि की पूजा कैसे करें?
नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां का स्वरूप उग्र माना जाता है, लेकिन भक्त उन्हें संकट दूर करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मां की पूजा से भय दूर होता है और मुश्किल समय में साहस मिलता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थल की सफाई करें। मां की तस्वीर या प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं और फूल चढ़ाएं। मां को गुड़ का भोग लगाने की भी मान्यता है। इसके बाद आरती और मंत्र जाप करें। श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं।
18 अक्टूबर को क्या होगा?
18 अक्टूबर को सुबह 8 बजकर 28 मिनट तक सप्तमी तिथि रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी। नवरात्रि के आठवें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। इस बार अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर की सुबह तक रहेगी, इसलिए महाष्टमी की पूजा 19 अक्टूबर को होगी।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि