नवरात्रि में क्यों खास हैं संधि पूजा के 48 मिनट? जानें अष्टमी-नवमी के संधिकाल का महत्व

Sandhi Puja Significance: जानें दुर्गा पूजा में क्यों खास हैं संधि पूजा के 48 मिनट। पढ़ें अष्टमी-नवमी संधिकाल का गणित, देवी चामुंडा की कथा और इसका धार्मिक महत्व।

शारदीय नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व है। इन दोनों तिथियों के बीच एक ऐसा समय आता है, जिसे संधि काल कहा जाता है। इसी दौरान संधि पूजा की जाती है, जो दुर्गा पूजा के प्रमुख अनुष्ठानों में शामिल है। इस पूजा में मां दुर्गा के चामुंडा स्वरूप की आराधना की जाती है। खास बात यह है कि संधि पूजा पूरे दिन में किसी भी समय नहीं की जाती, बल्कि इसका मुहूर्त अष्टमी और नवमी तिथि के संधिकाल से तय होता है। आइए जानते हैं संधि पूजा के 48 मिनट इतने खास क्यों माने जाते हैं।

अष्टमी और नवमी के बीच के 48 मिनट क्यों हैं खास? संधि पूजा का समय अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के शुरुआती 24 मिनट को मिलाकर बनता है। इन दोनों अवधियों का कुल समय 48 मिनट होता है। धार्मिक परंपरा में इसी अवधि को संधि काल कहा जाता है। इस दौरान मां दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। चूंकि यह समय दो तिथियों के मिलन का होता है, इसलिए इसे दुर्गा पूजा के महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में गिना जाता है। संधि पूजा का मुहूर्त पंचांग में तिथियों के समाप्त होने और शुरू होने के समय के आधार पर निकाला जाता है।

संधि पूजा का समय कैसे तय किया जाता है? संधि पूजा का मुहूर्त समझने के लिए अष्टमी तिथि के समाप्त होने का समय जानना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर अष्टमी तिथि सुबह 11 बजे समाप्त होती है, तो संधि पूजा का समय सुबह 10 बजकर 36 मिनट से 11 बजकर 24 मिनट तक होगा। यह केवल समय की गणना समझाने के लिए एक उदाहरण है। हर साल संधि पूजा का वास्तविक मुहूर्त अलग हो सकता है। यह भी ध्यान रखें कि संधि पूजा और संध्या पूजा अलग-अलग हैं। संधि पूजा का संबंध शाम के समय से नहीं, बल्कि अष्टमी और नवमी के मिलन से है।

मां चामुंडा के स्वरूप से जुड़ी है संधि पूजा संधि पूजा का संबंध मां दुर्गा के चामुंडा स्वरूप से माना जाता है। दुर्गा सप्तशती के सातवें अध्याय में चंड और मुंड नाम के असुरों के वध का प्रसंग मिलता है। कथा के अनुसार, देवी अंबिका के क्रोध से उनके ललाट से काली प्रकट होती हैं। देवी काली युद्ध में चंड और मुंड का वध करती हैं। इसके बाद देवी चंडिका उन्हें चामुंडा नाम देती हैं। इसी प्रसंग के कारण संधि पूजा में देवी के चामुंडा स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है।

संधि पूजा में मां की शक्ति और रक्षा का होता है स्मरण संधि पूजा के दौरान भक्त मां दुर्गा के उस स्वरूप की आराधना करते हैं, जो अधर्म और अत्याचार का नाश करता है। मां चामुंडा को दुष्ट शक्तियों का संहार करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए इस अनुष्ठान में भक्त मां से साहस, सुरक्षा और कल्याण की कामना करते हैं। दुर्गा पूजा की परंपरा में संधि पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इस दौरान पूजा की तैयारी पहले से की जाती है, ताकि निर्धारित मुहूर्त में सभी अनुष्ठान पूरे किए जा सकें।

संधि पूजा से पहले इन बातों का रखें ध्यान संधि पूजा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो अपने मंदिर या पूजा पंडाल से मुहूर्त की जानकारी पहले ले लें। केवल अष्टमी की तारीख जानना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि पूजा का सही समय तिथि के समाप्त होने पर निर्भर करता है। संधि पूजा की विधि अलग-अलग मंदिरों और परंपराओं में कुछ भिन्न हो सकती है। कहीं विशेष पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है, तो कहीं प्रतीकात्मक बलि की परंपरा निभाई जाती है। इसलिए अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार पूजा करना उचित माना जाता है।