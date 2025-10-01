Navratri Navami Puja Muhurat Shardiya Navratri 2025 Navami Havan Timing from 04:37 am Kanya Pooja Navratri Navami, नवरात्रि नवमी: सुबह 04:37 बजे से ब्रह्म मुहूर्त, जानें हवन, कन्या पूजा का उत्तम मुहूर्त, विधि, पारण समय, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Navratri Navami Puja Muhurat Shardiya Navratri 2025 Navami Havan Timing from 04:37 am Kanya Pooja

Navratri Navami, नवरात्रि नवमी: सुबह 04:37 बजे से ब्रह्म मुहूर्त, जानें हवन, कन्या पूजा का उत्तम मुहूर्त, विधि, पारण समय

Navratri Navami Puja Muhurat: नवमी के दिन विधिवत मां सिद्धिदात्री की पूजा, कंजक (कन्या पूजा) व हवन अनुष्ठान किए जाते हैं। आज के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं, जो दिन का महत्व बढ़ा रहें हैं। जानें मुहूर्त, विधि व पारण समय- 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 05:31 AM
Navratri Navami, नवरात्रि नवमी: सुबह 04:37 बजे से ब्रह्म मुहूर्त, जानें हवन, कन्या पूजा का उत्तम मुहूर्त, विधि, पारण समय

Navratri Navami Puja: शारदीय नवरात्रि: आज 1 अक्टूबर को आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी है। नवरात्रि का नौवां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित है। इस दिन विधिवत मां सिद्धिदात्री की पूजा, कंजक (कन्या पूजा) व हवन अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि की पूजा हवन और कन्या भोज के बाद ही पूरी मानी जाती है। वहीं, आज पूरे दिन सुकर्मा योग, पूर्वाषाढा नक्षत्र सुबह 08:06 बजे तक, जिसके बाद उत्तराषाढा नक्षत्र रहेगा। शुभ योगों के निर्माण से दिन का महत्व काफी बढ़ गया है। आइए जानते हैं नवमी पर हवन, कंजक का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र, आरती व सबकुछ-

नवरात्रि नवमी पर सुबह 04:37 बजे से ब्रह्म मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, 1 अक्टूबर को नवमी तिथि शाम 07:01 मिनट तक रहेगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:37 से 05:26 ए एम तक, रवि योग सुबह 8:06 से पूरे दिन तक, विजय मुहूर्त 02:09 पी एम से 02:57 पी एम तक, शाम में गोधूलि मुहूर्त 06:07 पी एम से 06:31 पी एम तक रहेगा। इस बार नवमी पर अभिजित मुहूर्त नहीं मिल रहा है।

हवन, कन्या पूजा का उत्तम मुहूर्त

नवमी पर हवन और कन्या पूजा के लिए सुबह 06:14 ए एम से शाम 06:07 बजे तक शुभ मुहूर्त रहेगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोपहर 12:10 बजे से 01:40 पी एम तक राहुकाल रहेगा। ऐसे में राहुकाल के दौरान शुभ कार्य करने से बचें।

चौघड़िया मुहूर्त

  • लाभ - उन्नति 06:14 ए एम से 07:43 ए एम
  • अमृत - सर्वोत्तम 07:43 ए एम से 09:12 ए एम
  • शुभ - उत्तम 10:41 ए एम से 12:10 पी एम

हवन विधि: सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ-स्वच्छ वस्त्र पहनें। हवन कुंड को साफ कर लें। इसके बाद हवन के लिए साफ-सुथरे स्थान पर हवन कुंड स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान करें। अब गंगाजल का छिड़काव कर सभी देवताओं का आवाहन करें। अब हवन कुंड में आम की लकड़ी, घी और कपूर से अग्नि प्रज्जवलित करें। ऊं आग्नेय नम: स्वाहा मंत्र बोलकर अग्नि देव का ध्यान करें। ऊं गणेशाय नम: स्वाहा मंत्र बोलकर अगली आहुति दें। इसके बाद नौ ग्रहों (ऊं नवग्रहाय नम: स्वाहा) और कुल देवता (ऊं कुल देवताय नम: स्वाहा) का ध्यान करें। इसके बाद हवन कुंड में सभी देवी-देवताओं के नाम की आहुति डालें।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हवनकुंड में कम से कम 108 बार आहुति डालनी चाहिए। देवी दुर्गा के नौ रूपों का ध्यान करते हुए आहुति डालें। अंत में बची हुई हवं सामग्री को एक पान के पत्ते पर एकत्रित कर, पूड़ी, हलवा, चना, सुपारी, लौंग आदि रख आहुति डालें। इसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ मां की आरती करें। पूरी, हलवा, खीर या श्रद्धानुसार भोग लगाएं। आचवनी करें। क्षमा प्रार्थना करें। सभी को आरती दें और प्रसाद खिलाएं।

मंत्र

  1. ऊं दुर्गाय नम:
  2. ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे
  3. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते
  4. ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते।।

कन्या पूजा विधि: इस दिन मां दुर्गा के नौ स्वरूप की प्रतीक नौ कन्याओं और एक बालक को भी आमंत्रित कर बटुक भैरव का स्वरूप अपने घर आमंत्रित करके पूजन किया जाता है। सबसे पहले कन्याओं के पैरों को धुलकर साफ वस्त्र से पोछें। कुमकुम, अक्षत, पुष्प, चुनरी के साथ पूजा करें। कन्याओं की आरती करें। भोज कराएं। सामर्थ्य अनुसार, गिफ्ट व दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। आखिर में चरण स्पर्श कर कन्याओं को विदा करें।

व्रत पारण का दिन व समय: नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत करने पर दशमी तिथि पर सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। आश्विन नवरात्रि व्रत का पारण 2 अक्टूबर, गुरुवार को किया जाएगा। वहीं, अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन व अष्टमी का व्रत रखा है तो नवमी पर हवन और कन्या पूजन कर व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण देवी का प्रसाद खाकर ही करें।

मां दुर्गा की आरती

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी ।

तुमको निशदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

मांग सिंदूर विराजत, टीको मृगमद को ।

उज्ज्वल से दोउ नैना, चंद्रवदन नीको ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

कनक समान कलेवर, रक्ताम्बर राजै ।

रक्तपुष्प गल माला, कंठन पर साजै ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

केहरि वाहन राजत, खड्ग खप्पर धारी ।

सुर-नर-मुनिजन सेवत, तिनके दुखहारी ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

कानन कुण्डल शोभित, नासाग्रे मोती ।

कोटिक चंद्र दिवाकर, सम राजत ज्योती ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

शुंभ-निशुंभ बिदारे, महिषासुर घाती ।

धूम्र विलोचन नैना, निशदिन मदमाती ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

चण्ड-मुण्ड संहारे, शोणित बीज हरे ।

मधु-कैटभ दोउ मारे, सुर भयहीन करे ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

ब्रह्माणी, रूद्राणी, तुम कमला रानी ।

आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

चौंसठ योगिनी मंगल गावत, नृत्य करत भैरों ।

बाजत ताल मृदंगा, अरू बाजत डमरू ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता,

भक्तन की दुख हरता । सुख संपति करता ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

भुजा चार अति शोभित, खडग खप्पर धारी ।

मनवांछित फल पावत, सेवत नर नारी ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती ।

श्रीमालकेतु में राजत, कोटि रतन ज्योती ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

श्री अंबेजी की आरति, जो कोइ नर गावे ।

कहत शिवानंद स्वामी, सुख-संपति पावे ॥

ॐ जय अम्बे गौरी..॥

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी ।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। अधिक जानकारी के लिए एस्ट्रोलॉजर की सलाह लें।

