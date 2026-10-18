नवरात्रि की नवमी आज या कल, शास्त्र अनुसार कब करें हवन, जानें हवन पूजा का शुभ मुहूर्त
Navratri Navami 2026 Time Hawan muhurat 2026 : आपके मन में भी ये सवाल होगा कि कौन सा दिन नवरात्रि नवमी की पूजा के लिए सबसे उत्तम रहेगा? आइए शास्त्र अनुसार जानते हैं नवमी पूजा और हवन का सबसे उत्तम दिन और समय क्या रहेगा -
Navratri Navami 2026 Time Hawan muhurat Havan Kab Kare, कब करें नवमी हवन पूजा : इस साल की शारदीय नवरात्रि की नवमी का मान दो दिन माना जा रहा है। आपके मन में भी ये सवाल होगा कि कौन सा दिन नवरात्रि नवमी की पूजा के लिए सबसे उत्तम रहेगा? तिथि घटने और बढ़ने के कारण 19 और 20 अक्टूबर के दिन नवमी पूजा सम्पन्न की जाएगी। इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर के दिन 10 बजकर 52 मिनट से नवमी तिथि लग रही है। वहीं, महावीर पंचांग के अनुसार, सुबह 7 बजकर 54 मिनट नवमी तिथि आरंभ हो रही है। अलग- अलग पंचांग और शहर के अनुसार, समय में बदलाव देखा जा रहा है। ऐसे में आइए शास्त्र अनुसार जानते हैं नवमी की पूजा, हवन किस दिन और समय करना शुभ रहेगा। साथ ही पंडित जी का मत भी जानें -
नवरात्रि की नवमी आज या कल, शास्त्र अनुसार कब करें हवन, जानें हवन पूजा का शुभ मुहूर्त
शास्त्र अनुसार नवमी पूजा के लिए कौन सा दिन श्रेष्ठ?
धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार, सूर्योदय के बाद नवमी तिथि शुरू होती है और मध्याह्न काल तक रहती है तो उस दिन नवमी की पूजा और व्रत करना सही माना गया है। वहीं, अगर अष्टमी तिथि के साथ नवमी तिथि मिल रही हो तो अत्यंत शुभ मानी जाती है। वहीं, उदया तिथि में नवमी तिथि 20 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। ऐसे में 19 अक्टूबर के दिन नवमी की पूजा और हवन करना अति उत्तम माना गया है।
क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य: जानें नवमी के दिन और समय पर पंडित जी का मत
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, इस साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह में 7 बजकर 53 मिनट पर समाप्त हो रही है। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। महावीर पंचांग के अनुसार, सुबह 7:54 मिनट से सोमवार को नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। ऐसे में सुबह 7:54 मिनट से पूजा- पाठ, हवन जैसे शुभ कार्य दिनभर कर सकते हैं। यानि पंडित जी के अनुसार, सोमवार को नवमी लगने के बाद से पूरे दिन नवमी पूजा और हवन करने के लिए दिन शुभ है बस राहुकाल का ध्यान रखें।
पंडित जी के अनुसार, हवन करने के लिए अग्निवास का समय देखा जाता है लेकिन शारदीय नवरात्रि नवमी तिथि शुरू हो जाने पर आप पूरे दिन हवन पूजन कर सकते हैं।
19 अक्टूबर को सुबह से लेकर शाम तक के शुभ मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:43 से 05:34 बजे
- प्रातः सन्ध्या: सुबह 05:09 से 06:24 बजे
- अमृत काल: सुबह 08:29 से 10:16 बजे
- अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 बजे
- विजय मुहूर्त: दोपहर 02 बजे से 02:45 बजे
- सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग: दोपहर 03:38 से सुबह 06:25 बजे, 20 अक्टूबर
- गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:48 से 06:13 बजे
- सायाह्न सन्ध्या: शाम 05:48 से शाम 07:03 बजे
- निशिता मुहूर्त: रात 11:41 से रात 12:31 बजे, अक्टूबर 20
19 अक्टूबर कब न करें पूजा और हवन?
पंचांग के अनुसार, 19 अक्टूबर के दिन सुबह में 7 बजकर 50 मिनट से सुबह 9:15 मिनट तक राहुकाल रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य करने से बचें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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