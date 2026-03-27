नवरात्रि महानवमी 2026: घर पर हवन कैसे करें? जानें सही समय, सामग्री और पूरी विधि
Navratri Mahanavami 2026: चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और इसी दिन हवन का खास महत्व माना जाता है। कई लोग नौ दिन तक व्रत और पूजा करने के बाद नवमी पर हवन करते हैं। माना जाता है कि हवन के बिना नवरात्र की साधना पूरी नहीं मानी जाती।
चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और इसी दिन हवन का खास महत्व माना जाता है। कई लोग नौ दिन तक व्रत और पूजा करने के बाद नवमी पर हवन करते हैं। माना जाता है कि हवन के बिना नवरात्र की साधना पूरी नहीं मानी जाती। ऐसे में आज लोग घर पर भी आसान तरीके से हवन कर रहे हैं। अगर आप भी बिना पंडित के हवन करना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इसे सही तरीके से कर सकते हैं।
हवन कब करना ठीक रहेगा
नवमी के दिन सुबह का समय हवन के लिए बेहतर माना जाता है। कोशिश करें कि सुबह ही हवन कर लें, क्योंकि इसी समय का असर ज्यादा अच्छा माना जाता है। कई लोग पूजा के बाद सीधे हवन करते हैं, जिससे पूरा दिन भक्ति में बीतता है।
हवन के लिए क्या-क्या रखें- हवन शुरू करने से पहले सारी जरूरी चीजें एक जगह रख लें। हवन कुंड, आम की लकड़ी या उपले, हवन सामग्री (जौ, तिल, चावल आदि), देसी घी, कपूर, रुई, दीपक, धूप-अगरबत्ती, जल से भरा कलश, रोली, अक्षत, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी चीजें रखी जाती हैं। अंत में पूर्णाहुति के लिए एक सूखा नारियल अलग से रखना जरूरी होता है।
हवन शुरू करने से पहले क्या करें- हवन शुरू करने से पहले संकल्प लेना जरूरी माना जाता है। इसके लिए दाहिने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर अपने नाम और गोत्र के साथ मनोकामना बोलते हैं। इसके बाद जल जमीन पर छोड़ दिया जाता है और हवन शुरू किया जाता है।
हवन कैसे शुरू करें- सबसे पहले अग्नि जलाएं। इसके बाद घी की आहुति दी जाती है। शुरुआत में कुछ सामान्य मंत्र बोले जाते हैं और फिर धीरे-धीरे बाकी आहुतियां दी जाती हैं। कई लोग नवग्रह मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति देते हैं। इसके बाद अलग-अलग देवी-देवताओं के नाम से आहुति दी जाती है।
नवदुर्गा और खास मंत्रों का महत्व- नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, इसलिए हवन में नवदुर्गा के नाम से आहुति देना अच्छा माना जाता है। इसके साथ दुर्गा स्तुति, महामृत्युंजय मंत्र और नारायणी मंत्र भी बोले जाते हैं। कुछ लोग बीज मंत्र का जाप भी करते हैं, जिसे काफी शक्तिशाली माना जाता है।
पूर्णाहुति कैसे दें- हवन के आखिर में पूर्णाहुति दी जाती है। इसके लिए नारियल में घी और बाकी सामग्री भरकर अग्नि में अर्पित किया जाता है। इसके बाद आरती की जाती है और माता से क्षमा मांगी जाती है। यही हवन का अंतिम चरण होता है।
क्या मान्यता है- मान्यता है कि नवमी के दिन हवन करने से पूरे नवरात्र की पूजा का फल मिलता है। इससे घर का माहौल सकारात्मक रहता है और मन भी शांत रहता है। कई लोग इसे अपने परिवार की खुशहाली और शांति के लिए करते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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