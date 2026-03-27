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नवरात्रि महानवमी 2026: घर पर हवन कैसे करें? जानें सही समय, सामग्री और पूरी विधि

Mar 27, 2026 10:28 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Navratri Mahanavami 2026: चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और इसी दिन हवन का खास महत्व माना जाता है। कई लोग नौ दिन तक व्रत और पूजा करने के बाद नवमी पर हवन करते हैं। माना जाता है कि हवन के बिना नवरात्र की साधना पूरी नहीं मानी जाती।

नवरात्रि महानवमी 2026: घर पर हवन कैसे करें? जानें सही समय, सामग्री और पूरी विधि

चैत्र नवरात्रि का आज आखिरी दिन है और इसी दिन हवन का खास महत्व माना जाता है। कई लोग नौ दिन तक व्रत और पूजा करने के बाद नवमी पर हवन करते हैं। माना जाता है कि हवन के बिना नवरात्र की साधना पूरी नहीं मानी जाती। ऐसे में आज लोग घर पर भी आसान तरीके से हवन कर रहे हैं। अगर आप भी बिना पंडित के हवन करना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर इसे सही तरीके से कर सकते हैं।

हवन कब करना ठीक रहेगा

नवमी के दिन सुबह का समय हवन के लिए बेहतर माना जाता है। कोशिश करें कि सुबह ही हवन कर लें, क्योंकि इसी समय का असर ज्यादा अच्छा माना जाता है। कई लोग पूजा के बाद सीधे हवन करते हैं, जिससे पूरा दिन भक्ति में बीतता है।

हवन के लिए क्या-क्या रखें- हवन शुरू करने से पहले सारी जरूरी चीजें एक जगह रख लें। हवन कुंड, आम की लकड़ी या उपले, हवन सामग्री (जौ, तिल, चावल आदि), देसी घी, कपूर, रुई, दीपक, धूप-अगरबत्ती, जल से भरा कलश, रोली, अक्षत, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची जैसी चीजें रखी जाती हैं। अंत में पूर्णाहुति के लिए एक सूखा नारियल अलग से रखना जरूरी होता है।

हवन शुरू करने से पहले क्या करें- हवन शुरू करने से पहले संकल्प लेना जरूरी माना जाता है। इसके लिए दाहिने हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर अपने नाम और गोत्र के साथ मनोकामना बोलते हैं। इसके बाद जल जमीन पर छोड़ दिया जाता है और हवन शुरू किया जाता है।

हवन कैसे शुरू करें- सबसे पहले अग्नि जलाएं। इसके बाद घी की आहुति दी जाती है। शुरुआत में कुछ सामान्य मंत्र बोले जाते हैं और फिर धीरे-धीरे बाकी आहुतियां दी जाती हैं। कई लोग नवग्रह मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए आहुति देते हैं। इसके बाद अलग-अलग देवी-देवताओं के नाम से आहुति दी जाती है।

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नवदुर्गा और खास मंत्रों का महत्व- नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है, इसलिए हवन में नवदुर्गा के नाम से आहुति देना अच्छा माना जाता है। इसके साथ दुर्गा स्तुति, महामृत्युंजय मंत्र और नारायणी मंत्र भी बोले जाते हैं। कुछ लोग बीज मंत्र का जाप भी करते हैं, जिसे काफी शक्तिशाली माना जाता है।

पूर्णाहुति कैसे दें- हवन के आखिर में पूर्णाहुति दी जाती है। इसके लिए नारियल में घी और बाकी सामग्री भरकर अग्नि में अर्पित किया जाता है। इसके बाद आरती की जाती है और माता से क्षमा मांगी जाती है। यही हवन का अंतिम चरण होता है।

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क्या मान्यता है- मान्यता है कि नवमी के दिन हवन करने से पूरे नवरात्र की पूजा का फल मिलता है। इससे घर का माहौल सकारात्मक रहता है और मन भी शांत रहता है। कई लोग इसे अपने परिवार की खुशहाली और शांति के लिए करते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

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योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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