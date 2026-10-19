Navratri Hawan Mantra: आज महानवमी पर घर में कैसे करें हवन, जानें सामग्री, मंत्र और पूजा की पूरी विधि
महानवमी पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्र के आखिरी दिन हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। हवन के लिए घी, समिधा, जौ, तिल, अक्षत, कपूर और अन्य पूजन सामग्री जुटा लें। विधि-विधान से हवन करने के बाद पूर्णाहुति दें और मां दुर्गा की आरती करें।
Navratri Maha Navami 2026: नवरात्र के नौ दिन पूरे होने पर घरों में हवन की तैयारी होती है। कोई सुबह पूजा के बाद आहुति देता है तो कहीं कन्या पूजन के बाद हवन किया जाता है। इस बार नवमी तिथि 19 अक्टूबर को शुरू होकर 20 अक्टूबर की दोपहर तक रहेगी। ऐसे में भक्त आज महानवमी की पूजा कर सकते हैं। महानवमी पर मां दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्र के आखिरी दिन हवन करने से पूजा पूरी होती है। इसी दिन कई परिवार कन्या पूजन भी करते हैं। घरों में हलवा, पूरी और चने बनाए जाते हैं। छोटी कन्याओं को भोजन कराने के बाद दक्षिणा या उपहार देकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है।
हवन से पहले जुटा लें ये सामग्री
हवन शुरू करने से पहले सारी सामग्री पास में रख लें। हवन कुंड, समिधा, घी, हवन सामग्री, जौ, तिल, अक्षत, कपूर, रोली, फूल और नारियल की जरूरत पड़ सकती है। मां को भोग लगाने के लिए हलवा, पूरी, चने और फल भी रख सकते हैं। सामग्री की मात्रा घर में होने वाले हवन और पुरोहित के निर्देश के अनुसार रखें।
इस तरह करें नवमी हवन
सुबह स्नान करके पूजा स्थल की सफाई करें। मां दुर्गा और मां सिद्धिदात्री के सामने दीपक जलाएं। सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करें, फिर मां को फूल, अक्षत, धूप, दीप और भोग अर्पित करें। इसके बाद हवन कुंड में समिधा रखकर सुरक्षित तरीके से अग्नि प्रज्वलित करें। हवन के दौरान मां दुर्गा का ध्यान करते हुए मंत्रों के साथ आहुति दें। 'ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे' मंत्र का जाप किया जा सकता है। आहुति देते समय 'स्वाहा' बोलने की परंपरा है। अगर घर में पुरोहित हवन करा रहे हैं तो उनके बताए मंत्र और विधि का पालन करें। हवन पूरा होने पर पूर्णाहुति दें और मां दुर्गा की आरती करें। इसके बाद परिवार की सुख-शांति की कामना करें। हवन की आग को बिना निगरानी के न छोड़ें और बच्चों को कुंड से दूर रखें।
कन्या पूजन में इन बातों का रखें ध्यान
नवमी पर कन्या पूजन करने वाले परिवार छोटी कन्याओं को साफ आसन पर बैठाते हैं। उनके पैर धोकर तिलक लगाया जाता है और भोजन कराया जाता है। हलवा, पूरी और चने का प्रसाद आम तौर पर बनाया जाता है। भोजन के बाद कन्याओं को दक्षिणा या उपहार दिया जाता है। कई परिवारों में कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराने की परंपरा है।
मां सिद्धिदात्री को क्या भोग लगाएं?
मां सिद्धिदात्री को फल, नारियल, हलवा, पूरी और चने का भोग लगाएं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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