Navratri day 9: नवरात्रि का महानवमी व्रत आज, पंडित जी से जानें किन बातों का जरूर रखें ध्यान?
Navratri Ashtami-Navami Fast Today: आज 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को शारदीय नवरात्रि का महाष्टमी और महानवमी का संयुक्त व्रत है। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से व्रत से जुड़ी जरूरी बातें।
Ashatmi-Navami Vrat Paran Muhurat 2026: आज 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को शारदीय नवरात्रि का अष्टमी और नवमी संयुक्त व्रत है। इस बार सप्तमी तिथि में वृद्धि होने के कारण अष्टमी और नवमी व्रत की तारीख में भ्रम की स्थिति रही है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय अष्टमी और नवमी के संयुक्त व्रत को लेकर कहते हैं कि इस बार कई वर्ष के बाद महाष्टमी और महानवमी व्रत के संयुक्त व्रत का संयोग बना है। अष्टमी तिथि में मां महागौरी और नवमी तिथि में मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। ऐसे में भक्त आज मां दुर्गा के आठवें और नौवें दोनों स्वरूपों की पूजा कर सकेंगे। मान्यता है कि मां दुर्गा की उपासना करने से सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है और साथ ही माता रानी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। पंडित जी का कहना है कि तिथियों में घटत-बढ़त होने के कारण इस बार अष्टमी-नवमी के संयुक्त व्रत में कन्या पूजन, हवन और व्रत के पारण में मुहूर्त का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। जानें अष्टमी व्रत करने वाले कब करें पूजन और व्रत का पारण, नवमी व्रत करने वाले कब कर सकेंगे व्रत का पारण।
तिथियों के कारण इन बातों का ध्यान जरूरी
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, अष्टमी तिथि आज 19 अक्टूबर2026 को सुबह 10 बजकर 52 मिनट तक व्याप्त रहेगी। इसलिए जिन भक्तों ने उदया तिथि में अष्टमी व्रत किया है, उनका कन्या पूजन और हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान तिथि के समापन से पूर्व ही संपन्न कराना उत्तम रहेगा। अष्टमी व्रत का पारण 20 अक्टूबर को सूर्योदय के पश्चात किया जा सकेगा, क्योंकि इस समय नवमी तिथि चल रही होगी। पंडित जी का कहना है कि हिंदू धर्म में व्रत पारण का मान्य तिथियों या फिर सूर्योदय के हिसाब से किया जाता है। नवमी तिथि में सूर्योदय के बाद अष्टमी व्रत का पारण किया जा सकेगा।
पंडित जी के मुताबिक, जो भक्त आज 19 अक्टूबर को नवमी व्रत रख रहे हैं, उनके लिए हवन और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को भी व्याप्त रहेगा। 20 अक्टूबर को दोपहर 12:50 बजे से दशमी तिथि प्रारंभ होगी, ऐसे में दशमी तिथि शुरू होने से पूर्व तक नवमी तिथि से जुड़े धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए जा सकेंगे। व्रत का पारण दशमी तिथि में ही करना उत्तम माना जाता है। इसलिए नवमी व्रत करने वाले भक्त 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे के बाद व्रत का पारण कर सकेंगे।
आज 19 अक्टूबर को हवन और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त:
अमृत काल: सुबह 08:29 बजे से सुबह 10:16 बजे तक
20 अक्टूबर को हवन और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त:
ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:44 बजे से सुबह 05:32 बजे तक।
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 11:43 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक।
आज इस समय भूलकर भी न करें पूजा:
ज्योतिष शास्त्र में राहुकाल को अशुभ समय माना जाता है। मान्यता है कि इस समय किए गए कार्यों का अशुभ फल प्राप्त होता है। राहुकाल के समय शुभ या किसी भी तरह का मांगलिक कार्य वर्जित है। आज राहुकाल सुबह 07:50 बजे से सुबह 09:16 बजे तक रहेगा। पंडित जी का कहना है कि इस समय पूजा-पाठ या हवन आदि करने से बचना चाहिए। शुभ मुहूर्त का विचार अनिवार्य है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान