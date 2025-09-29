navratri maha ashtami 2025 wishes messages text status महाष्टमी पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत संदेश, अपनों से ऐसे कहें- हैप्पी महाष्टमी, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
navratri maha ashtami 2025 wishes messages text status

महाष्टमी पर अपनों को भेजें ये खूबसूरत संदेश, अपनों से ऐसे कहें- हैप्पी महाष्टमी

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 01:51 PM
नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व रखता है और इसका आठवां दिन, महाष्टमी, विशेष रूप से मां महागौरी के भक्तों के लिए पवित्र माना जाता है। इस साल महाष्टमी 30 सितंबर 2025 है। इस दिन मां महागौरी की आराधना से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस दिन माता रानी की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना और कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। भक्त इस दिन मां की भक्ति और आशीर्वाद के लिए एक-दूसरे को शुभकामनाएं भेजते हैं। आप भी इस अवसर पर चुनिंदा मैसेज, कोट्स, इमेज, स्टेटस के जरिए अपने परिवार और मित्रों को कह सकते हैं-“हैप्पी महाष्टमी”-

महाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ!

आज के पवित्र दिन मां महागौरी की भक्ति से आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भरपूर हो। माता की कृपा से आपके घर में सुख-शांति बनी रहे, हर इच्छा पूरी हो और हर कठिनाई आसान हो जाए। इस महाष्टमी पर माता रानी आपके जीवन को उज्ज्वल करें और आपके परिवार पर हमेशा अपनी छाया बनाए रखें। हैप्पी महाष्टमी!"

“माँ महागौरी का आशीर्वाद आपके साथ हो!”

महाष्टमी के इस पावन अवसर पर माँ की भक्ति से आपका मन शांत रहे, जीवन में स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि का वास हो। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करें और आपके जीवन को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दें। आप अपने प्रियजनों के साथ इस पर्व की खुशियां मनाएं। हैप्पी महाष्टमी!

“शुभ महाष्टमी!”

इस महाष्टमी पर माँ महागौरी का आशीर्वाद आपके घर में हमेशा बना रहे। माता रानी आपके जीवन की हर कठिनाई को दूर करें, आपके परिवार में सुख-शांति और प्रेम बढ़ाएं। भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया प्रत्येक काम सफल हो और आपके हर दिन खुशियों से भरा रहे।

“महाष्टमी की मंगलकामनाएं!”

आज के दिन मां महागौरी की आराधना आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। माता रानी आपके स्वास्थ्य, धन और संबंधों में वृद्धि करें। परिवार और मित्रों के साथ प्रेम और खुशियों का अनुभव करें। इस महाष्टमी पर मां की भक्ति से आपका जीवन हमेशा उज्जवल और आनंदमय बने।

“मां महागौरी का आशीर्वाद हर कदम पर!”

महाष्टमी के पवित्र दिन आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का प्रवेश हो। माता रानी आपके घर में खुशियां और शांति बनाए रखें। आपकी मेहनत रंग लाए और आपके सभी सपने पूरे हों। माता के आशीर्वाद से आपका मन हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। हैप्पी महाष्टमी!

Maha Ashtami Shardiya Navratri Navratri
