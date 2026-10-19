नवरात्रि हवन मंत्र: घर में हवन करते समय बोलें ये मंत्र, जानें आहुति देने का सही तरीका
Navratri Hawan Mantra: नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर हवन के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों का जाप कर आहुति दी जाती है। जानिए हवन में बोले जाने वाले गणेश मंत्र, दुर्गा मंत्र, नवार्ण मंत्र और अग्नि देव के मंत्र, साथ ही पूर्णाहुति देने का सही तरीका।
Navratri Hawan Mantra: नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर हवन करने की परंपरा है। कई घरों में कन्या पूजन के बाद हवन किया जाता है, तो कुछ परिवार पहले हवन करके कन्याओं को भोजन कराते हैं। हवन के दौरान मां दुर्गा के मंत्रों के साथ अग्नि में आहुति दी जाती है। अगर आप भी घर पर हवन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए जरूरी सामग्री और मंत्रों के बारे में जान लीजिए। हवन करते समय हर आहुति के साथ मंत्र बोलने और अंत में पूर्णाहुति देने की परंपरा है।
नवरात्रि में हवन कब करें?
शारदीय नवरात्रि में हवन आमतौर पर अष्टमी या नवमी के दिन किया जाता है। इस साल 19 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी दोनों तिथियां पड़ रही हैं। पंचांग के अनुसार, अष्टमी तिथि 19 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 51 मिनट तक है। इसके बाद नवमी शुरू होगी, जो 20 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगी। तिथि के अनुसार पूजा का समय अलग हो सकता है, इसलिए अपने स्थानीय पंचांग को भी देख लें।
हवन के लिए क्या-क्या सामग्री चाहिए?
घर में सामान्य हवन करने के लिए हवन कुंड, समिधा यानी सूखी लकड़ियां, घी, हवन सामग्री, कपूर, चम्मच, जल, फूल और अक्षत रख लें। पूजा के लिए मां दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति भी रख सकते हैं। पूर्णाहुति के लिए नारियल और लाल कपड़ा अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार रखा जा सकता है। हवन कुंड को ऐसी जगह रखें, जहां धुआं बाहर निकल सके। पर्दों, फर्नीचर और दूसरी ज्वलनशील चीजों से इसे दूर रखें। पानी पास में जरूर रखें और जलती अग्नि को अकेला न छोड़ें।
हवन शुरू करने से पहले क्या करें?
सबसे पहले पूजा की जगह साफ कर लें। मां दुर्गा का ध्यान करें और गणेश जी का स्मरण करके पूजा शुरू करें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए संकल्प लें कि आप नवरात्रि की पूजा के समापन और माता की आराधना के लिए हवन कर रहे हैं। अब हवन कुंड में थोड़ी समिधा रखकर सुरक्षित तरीके से अग्नि प्रज्वलित करें। अग्नि देव का स्मरण करें और घी की थोड़ी मात्रा अर्पित करें। इसके बाद मां दुर्गा के मंत्रों के साथ आहुति देना शुरू करें।
नवरात्रि हवन में बोलें ये मंत्र
1. गणेश जी का मंत्र
ॐ गं गणपतये नमः स्वाहा।
हवन शुरू करते समय इस मंत्र के साथ आहुति दे सकते हैं। गणेश जी का स्मरण करके पूजा की शुरुआत करने की परंपरा है।
2. मां दुर्गा का मंत्र
ॐ दुं दुर्गायै नमः स्वाहा।
इस मंत्र के साथ घी या थोड़ी हवन सामग्री की आहुति दें। मंत्र बोलते समय सामग्री को अग्नि में सावधानी से अर्पित करें।
3. मां दुर्गा का नवार्ण मंत्र
ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे स्वाहा।
यह मां दुर्गा की उपासना में प्रचलित नवार्ण मंत्र है। हवन में इसे बोलते हुए आहुति दी जाती है। अपनी पारिवारिक परंपरा में किसी खास मंत्र का विधान हो, तो उसका पालन करें।
4. अग्नि देव का मंत्र
ॐ अग्नये स्वाहा।
इस मंत्र के साथ अग्नि देव को आहुति दी जाती है। हर मंत्र के बाद स्वाहा बोलते समय थोड़ी सामग्री अर्पित करें। बहुत ज्यादा घी या सामग्री एक साथ डालने से बचें।
पूर्णाहुति कैसे दें?
हवन पूरा होने पर पूर्णाहुति दी जाती है। इसके लिए अपनी परंपरा के अनुसार निर्धारित सामग्री अग्नि में अर्पित करें और मां दुर्गा से परिवार की सुख-शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आरती कर प्रसाद बांट सकते हैं।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
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