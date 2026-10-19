नवरात्रि में हवन के बाद क्या करना चाहिए? जानें पूर्णाहुति से लेकर प्रसाद तक 5 जरूरी नियम
नवरात्रि में हवन से जुड़े जरूरी नियम: नवरात्रि में हवन एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवन संपन्न होने के बाद किन नियमों का पालन करना चाहिए।
What should do after navratri havan: नवरात्रि का पर्व समापन की ओर है। आज 19 अक्टूबर 2026, सोमवार को शारदीय नवरात्रि का महाष्टमी और महानवमी का संयुक्त व्रत है। जिन भक्तों ने आज व्रत किया है, वे 20 अक्टूबर को व्रत का पारण करेंगे। 20 अक्टूबर को नवमी तिथि दोपहर 12 बजकर 50 मिनट तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि जिन भक्तों ने 19 अक्टूबर को नवमी व्रत किया है, वे 20 अक्टूबर को दशमी तिथि शुरू से पहले तक हवन, मां सिद्धिदात्री का पूजन और कन्या पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि में नवमी तिथि पर हवन का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि के नौवें दिन हवन पूजन करने से मां सिद्धिदात्री की विशेष कृपा होती है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। नवमी के दिन घरों में हवन, पूर्वाहुति, कन्या पूजन और प्रसाद वितरण की परंपरा निभाई जाती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में हवन के बाद क्या करना चाहिए।
1. हवन के बाद विधि-विधान से करें पूर्णाहुति
हिंदू धर्म में हवन के समापन पर पूर्णाहुति का विशेष महत्व माना जाता है। परंपरा के अनुसार, हवन के अंत में घी और हवन सामग्री अर्पित की जाती है। इस दौरान मां दुर्गा का ध्यान लगाया जाता है और परिवार की सुख-समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की जाती है। पूर्णाहुति के मंत्र और सामग्री अलग-अलग परंपराओं में भिन्न हो सकते हैं, इसलिए अपने पंडित या पुरोहित के द्वारा बताई गई विधि का पालन करना उचित होता है।
2. मां दुर्गा की आरती उतारें:
पूर्णाहुति के बाद मां दुर्गा की आरती उतारनी चाहिए। आरती के समय मां भगवती का ध्यान लगाना चाहिए और भक्ति भाव से उनके जयकारे लगाने चाहिए।
3. कन्या पूजन करें:
नवरात्रि की अष्टमी और नवमी पर कई घरों में हवन के बाद कन्या पूजन किया जाता है। जबकि कुछ लोग कन्या पूजन करने के बाद हवन करते हैं। इसलिए इस अपनी पारिवारिक परंपरा का ध्यान रखते हुए नवरात्रि में हवन से पहले या बाद में कन्या पूजन कर सकते हैं।
4. परिवार को वितरित करें प्रसाद:
हवन और पूजन के बाद मां दुर्गा को अर्पित किए गए भोग को परिवार के सदस्यों में वितरित करना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा को मुख्य रूप से हलवा, चना और पूड़ी का भोग लगाया जाता है।
5. मां दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करें:
पूजा समाप्त होने के बाद मां दुर्गा का ध्यान लगाते हुए पूजा में जाने-अनजाने हुई किसी भी भूल या चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। इसके साथ ही परिवार और सभी लोगों के कल्याण की कामना करनी चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
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उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
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